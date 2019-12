La agenda de actividades para disfrutar el último fin de semana del 2019

La Municipalidad de La Costa invita a los vecinos y turistas a disfrutar de las propuestas para realizar este fin de semana en familia y con amigos, aprovechando las bondades que ofrece el distrito para conocer, recorrer y descubrir múltiples atractivos naturales y culturales.

La propuesta destacada para este sábado será un nuevo encuentro del ciclo Arte en la Carabela, que invita a las familias a disfrutar de visitas guiadas por el emblemático espacio de Santa Teresita y a recorrer muestras plásticas.

Quienes deseen conocer la totalidad de opciones que La Costa ofrece para la recreación y el entretenimiento, pueden ingresar a www.lacosta.gob.ar y conocer todos los detalles.

A continuación, el detalle de las actividades de este sábado y domingo para seguir disfrutando del Partido de La Costa:

SÁBADO 28

SAN CLEMENTE

-Museo Privado Alfa. A. Kunert

De 17.00 a 20.30 en calle 1 Nº 2460 (local 9). Galería Dora.

-Cine Gran Tuyú (Av. San Martín N° 181)

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30

LAS TONINAS

-Parque Temático y Laberinto

A partir de las 9.00 (Av. 7 e / 14 y 16).

-Cine Las Toninas (Calle 7 Nº 1654)

Maléfica: 18.45

Un día lluvioso en Nueva York: 21.00.

SANTA TERESITA

-Arte en la Carabela

De 14.00 a 17.30 en Costanera y 39.

-Cine Yanel (Calle 32 N° 372)

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30

Sala II:

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.



SAN BERNARDO

-Cine Arenas (Chiozza Nº 1774)

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00

Sala II:

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

MAR DE AJÓ

-Feria Pulpo

De 10.00 a 18.00 en Av. Libertador y Quinteros.

-Cine California (Yrigoyen 18).

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00

Sala II:

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10

DOMINGO 29

SAN CLEMENTE

-Feria Pulpo

De 10.00 a 18.00 en el Vivero Cosme Argerich, en calle 20 y Av. XV.

-Museo Privado Alfa. A. Kunert

De 17.00 a 20.30 en calle 1 Nº 2460 (local 9). Galería Dora.

-Cine Gran Tuyú (Av. San Martín Nº 181)

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30

LAS TONINAS

-Parque Temático y Laberinto

A partir de las 9.00 (Av. 7 e / 14 y 16).

-Cine Las Toninas (Calle 7 Nº 1654)

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.45 y 22.15

La reina de las nievas en la tierra de los espejos: 18.15



SANTA TERESITA

-Cine Yanel (Av. 32 N° 372)

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30

Sala II:

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

SAN BERNARDO

-Cine Arenas (Chiozza Nº 1774).

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00

Sala II:

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

MAR DE AJÓ

-Cine California (Yrigoyen 18)

Sala I:

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00

Sala II:

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10

La agenda de actividades para disfrutar el último fin de semana del 2019