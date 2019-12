La cartelera de los cines de La Costa para la última semana del año

La cartelera de cines de La Costa continúa con el éxito de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, el último episodio que cierra la toda la saga de los Skywalker. Además, también se podrá disfrutar de otras dos presentaciones en pantalla grande: “Jugando con fuego”; y “Entre navajas y secretos”.

Las novedades y el detalle de cada una de las películas y funciones se pueden consultar en el sitio web de la Municipalidad de La Costa.

Asimismo, cabe recordar que con la Tarjeta Única que brinda la Municipalidad de La Costa se accede al beneficio del 2×1. Es decir, ingresan dos personas y se paga una sola entrada.

A continuación, se detalla la programación por localidad, días y salas, según la información brindada por los cines:

SAN CLEMENTE

Cine Gran Tuyú – 3D

(Av. San Martín Nº 181- teléfono 02252 52-1025)

Viernes 27

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Sábado 28

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Domingo 29

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Lunes 30

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Miércoles 1

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

LAS TONINAS

Cine Las Toninas

(Calle 7 Nº 1654- teléfono 02246 43-1050)

Viernes 27

La reina de las nieves en la tierra de los espejos: 18.30.

Maléfica: 20.00.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 22.15.

Sábado 28

Maléfica: 18.45

Un día lluvioso en Nueva York: 21.00.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 22.45.

Domingo 29

Maléfica: 18.45

Un día lluvioso en Nueva York: 21.00.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 22.45.

SANTA TERESITA

Cine Yanel

(Av. 32 Nº 372– teléfono 02246-520348)

Sala I

Viernes 27

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Sábado 28

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Domingo 29

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Lunes 30

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Miércoles 1

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.30 y 22.30.

Sala II

Viernes 27

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

Sábado 28

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

Domingo 29

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

Lunes 30

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

Miércoles 1

Jugando con fuego: 19.15 y 21.15.

Entre navajas y secretos: 23.15.

SAN BERNARDO

Cine Arenas

(Chiozza Nº 1774-teléfono 02257 46-0050)

Sala I

Viernes 27

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Sábado 28

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Domingo 29

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Lunes 30

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Miércoles 1

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Sala II

Viernes 27

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

Sábado 28

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

Domingo 29

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

Lunes 30

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

Miércoles 1

Jugando con fuego: 19.00 y 21.00.

Entre navajas y secretos: 23.00.

MAR DE AJÓ

Cine California

(Yrigoyen 18)

Sala I

Viernes 27

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Sábado 28

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Domingo 29

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Lunes 30

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Miércoles 1

Star Wars: The Rise of Skywalker: 19.00 y 22.00.

Sala II

Viernes 27

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10.

Sábado 28

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10.

Domingo 29

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10.

Lunes 30

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10.

Miércoles 1

Jugando con fuego: 18.45 y 20.30.

Entre navajas y secretos: 22.10.

