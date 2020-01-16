El Servicio Meteorológico Nacional emitió un comunicado en el cual advierte sobre la posibilidad de crecidas del mar.
El comunicado dice así:
Alerta por crecida para la Costa Atlántica Bonaerense
AVISO POR CRECIDA N°1 PARA LA COSTA ATLANTICA BONAERENSE.
EL CENTRO DE PREVENCIÓN DE CRECIDAS DEL SERVICIO DE HIDROGRÁFIA NAVAL, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA, INFORMA QUE LA COSTA ATLANTICA BONAERENSE, ENTRE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA Y SAN CLEMENTE DEL TUYU, OBSERVARA UNA TENDENCIA ASCENDENTE, DURANTE LA TARDE NOCHE DE HOY Y MADRUGADA DE MAÑANA, SITUANDOSE UN METRO VEINTE CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.
Comments (0)