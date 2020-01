Tres estrenos renuevan la cartelera cinematográfica de los cines de La Costa

Llegan a las salas costeras Frozen 2, El caso de Richard Jewell y Nueva York sin salida, una serie de estrenos para todos los gustos en la primera semana de 2020.

Las novedades y el detalle de cada una de las películas y funciones se pueden consultar en el sitio web de la Municipalidad de La Costa: www.lacosta.gob.ar.

Asimismo, cabe recordar que con la Tarjeta Única que brinda la Municipalidad de La Costa se accede al beneficio del 2×1. Es decir, ingresan dos personas y se paga una sola entrada.

A continuación, se detalla la programación por localidad, días y salas, según la información brindada por los cines:

SAN CLEMENTE

Cine Gran Tuyú – 3D

(Av. San Martín Nº 181- teléfono 02252 52-1025)

Viernes 3

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sábado 4

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Domingo 5

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Lunes 6

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Martes 7

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Miércoles 8

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

LAS TONINAS

Cine Las Toninas

(Calle 7 Nº 1654- teléfono 02246 43-1050)

Viernes 3

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Guasón: 23.30.

Sábado 4

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 23.30.

Domingo 5

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Maléfica: 23.30.

Lunes 6

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 23.30.

Martes 7

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Maléfica: 23.30.

Miércoles 8

Frozen 2: 19.30 y 21.30.

Star Wars: The Rise of Skywalker: 23.30.

SANTA TERESITA

Cine Yanel

(Av. 32 Nº 372– teléfono 02246-520348)

Sala I

Viernes 3

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sábado 4

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Domingo 5

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Lunes 6

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Martes 7

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Miércoles 8

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sala II

Viernes 3

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

Sábado 4

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

Domingo 5

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

Lunes 6

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

Martes 7

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

Miércoles 8

El caso de Richard Jewell: 19.15 y 21.30.

Nueva York sin salida: 23.45.

SAN BERNARDO

Cine Arenas

(Chiozza Nº 1774-teléfono 02257 46-0050)

Sala I

Viernes 3

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sábado 4

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Domingo 5

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Lunes 6

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Martes 7

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Miércoles 8

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sala II

Viernes 3

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

Sábado 4

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

Domingo 5

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

Lunes 6

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

Martes 7

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

Miércoles 8

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.30.

El caso de Richard Jewell: 21.00.

Nueva York sin salida: 23.15.

MAR DE AJÓ

Cine California

(Yrigoyen 18)

Sala I

Viernes 3

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sábado 4

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Domingo 5

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Lunes 6

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Martes 7

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Miércoles 8

Frozen 2: 19.00, 21.00 y 23.00.

Sala II

Viernes 3

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Sábado 4

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Domingo 5

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Lunes 6

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Martes 7

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Miércoles 8

Star Wars: The Rise of Skywalker: 18.45.

El caso de Richard Jewell: 21.10.

Nueva York sin salida: 23.15.

Tres estrenos renuevan la cartelera cinematográfica de los cines de La Costa