El ex presidente de la nación, Mauricio Macri, habló con un grupo de militantes de su espacio y reconoció saber «que no se podía tomar deuda eternamente». Además, el ex mandatario culpó a sus funcionarios por la crisis que se desató en nuestro país.

«Yo les decía cuidado que yo conozco a los mercados un día no te dan mas plata y nos vamos a ir a la mierda». Además sostuvo haber «sobrevivido al radicalismo». Mira el video:

Video | Macri dijo saber que se iba «todo a la mierda»