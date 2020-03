Lavalle │ Aprehendieron a un joven de 18 años por no respetar el Aislamiento

Fue interceptado, esta madrugada, por la policía y cuando se le preguntó hacía dónde se dirigía, respondió que iba a visitar a un amigo.

Se le informó que estaba violando la norma que rige desde la medianoche y se lo trasladó a la comisaría local para iniciarle una causa penal que contempla entre 6 meses y 2 años de prisión.

El demorado indicó que no había salido del país, que no presenta síntomas y que consideró que, por eso, no debía cumplir con el aislamiento.

