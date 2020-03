Pinamar | Yeza hizo un balance de las medidas para combatir el COVID-19

"NOS ESTAMOS PREPARANDO PARA LO PEOR"El intendente de Pinamar, Martín Yeza, dio detalles del plan de contigencia que tiene la ciudad para afrontar la pandemia del Coronavirus. En una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el secretario de salud, Eduardo D'Agostino, y el secretario de planeamiento, Ariel Galera, Yeza remarcó la importancia de hacer la cuarentena, mientras el equipo de gobierno avanza en las obras de reacondicionamiento del hospital.Los puntos más salientes:Resumen hecho en base a los dichos de los funcionarios.SALUD:-En un plazo máximo de 15 días, Pinamar espera tener un total de 98 camas listas, 82 de ellas son específicas para casos de Coronavirus. Si la situación empeora, agregarán más.-Se llega a ese número de 98 camas por el reacondicionamiento del Centro de Jubilados, que aportará 40 camas, y por la Clínica del Bosque, con 20 camas.-Si llega a ser necesario, incorporarán hoteles para reforzar la cantidad de camas para casos no tan graves. Se trabaja con la Cámara Empresaria Hotelera de Pinamar, que donará toallas y sábanas.-En un plazo máximo de 15 dìas, esperan tener una nueva planta de oxigeno, que ya fue encargada. Esa planta alimenta a los cinco respiradores que hay en el hospital.-Además de esos 5 respiradores, Pinamar tiene 3 respiradores móviles y avanza para comprar dos más. La fábrica está en Córdoba y produce 100 por mes. "El respirador está faltando en el mercado, no es un problema de Pinamar, es un problema de la Argentina", dijo Yeza. -SEGURIDAD-Se detuvieron 50 personas en tres días por violar la cuarentena. Anoche un sujeto quiso entrar de manera ilegal por la zona de los médanos.-Al respecto del toque de queda que existe en Gesell y Madariaga, Yeza descartó esa medida para Pinamar. "Hay ciudades que tomaron criterios no recomendados por el presidente".-Yeza opinó que el "logro más grande" fue haber suspendido el martes la hotelería. Y se preguntó: "¿Se imaginan lo que hubiera sido Pinamar con 70 mil camas habilitadas para el fin de semana? Hubo gente filmando dentro del hospital, no es un momento para difundir información falsa".-SOCIAL-A propósito del aumento de precios de algunos comercios, Yeza dijo no tener herramienta jurídica para sancionar al comerciante. "Sólo podemos denunciar en Defensa del Consumidor. Si está caro, no hay que comprar".-Sugirió contactarse con Desarrollo Social o Reclamos Pinamar en el caso de observar gente que necesita asistencia con alimentos de la canasta básica. Existe un padrón que registra a la gente de bajos recursos.-D'Agostino le pidió al vecino cuidar los recursos, no salir al mercado a comprar guantes ni barbijos que luego irán a necesitar trabajadores que estén abocados al operativo.