La pandemia del Coronavirus afecta prácticamente a todas las naciones, sin embargo, al día de la fecha, quedan unos pocos estados que todavía no contabilizaron casos de dicha enfermedad. Enterate cuáles son.

La mayoría de los que no tienen infectados son del continente africano entre los que están: Sahara Occidental, Sierra Leona, Sudán del Sur, Burundi, Malaui, Botsuana, Lesoto y Yemen.

En tanto que en segundo lugar se ubican los países asiáticos como: Corea del Norte, Turkmenistán, Tayikistán y Laos.

En cuanto a América, el único país que no tiene casos registrados es Puerto Rico. En contrapartida, el dato que arrojó la OMS sobre EEUU fue alarmante: cada ves tiene más casos y se volvería el nuevo epicentro del virus.

Por último los pocos países que conforman Oceanía y los de Europa han confirmado infectados por la enfermedad padémica. Italia y España continúan con cifras altas de muertes pero se estaría achatando la curva de contagios.

Cabe destacar que la mayoría de los territorios que no registran casos no tienen grandes afluencias de turistas y hasta quizás no se cuente con datos exactos de la evolución del virus.

¿Quedan países sin casos de COVID-19?