Alberto Fernández decidió extender la cuarentena hasta el 26 de abril

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció esta noche la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus hasta el 26 de abril inclusive con el mismo modelo que rige en el país desde el 20 de marzo.

El presiente dijo que la cuarentena debe seguir en vigor porque demostró que sirvió para aplanar la curva de contagios en medio de la pandemia. Fernández pidió un “acuerdo social” colectivo para el cumplimiento de la medida y que nadie se “relaje” ni sea “displicente”.

“Estamos en el camino correcto”, destacó Fernandez y dijo que no se bajarán impuestos porque “si no nos quedamos sin un peso”, aunque resaltó que “el Estado no va a dejar desamparado a nadie”.

El primer mandatario hizo el anuncio en la Quinta de Olivos después de reunirse con ministros y funcionarios gubernamentales y con expertos en salud, que aconsejaron la continuidad de las restricciones para la circulación de la población.

El primer período de aislamiento se extendió del 20 al 31 de marzo; seguidamente hubo una prórroga que culminará el próximo domingo, pero ahora el Presidente resolvió mantener la cuarentena dos semanas más.

La medida, como en los casos anteriores, está contenida en un Decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

El jefe de Estado considera que hasta ahora el aislamiento dio buenos resultados y que es cumplido por la mayoría de la sociedad, por lo cual dispuso la prórroga, pero instó a no “relajarse” y a que la gente se mantenga recluida en sus casas.

