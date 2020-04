Cómo sería el protocolo para pescar en La Costa

En la siguiente nota te mostramos el contenido de la presentación que realizó P.A.N.E.P.C. conjuntamente con las autoridades de la municipalidad de La Costa para regular la actividad pesquera con fines comerciales o productivos en línea de playa.

Vale aclarar, insistentemente, que la iniciativa convoca e involucra a quienes sean pescadores artesanales no embarcados en tanto empleo u oficio como forma de subsistencia, quedando exceptuados aquellos que lo hagan recreativamente, deportivamente o esporádicamente.

Tras las medidas de aislamiento social tendientes a proteger la salud pública y evitar la propagación del COVID-19 toda actividad que se vaya incorporando nuevamente deberá cumplimentar una serie de requisitos para contener el brote del coronavirus.

Por ese motivo, tal como anunció el Secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Nores, desde el estado municipal, de manera mancomunada con pescadores artesanales, se presentó un proyecto al comité sanitario de la provincia de Buenos Aires buscando la aprobación que habilite la actividad con los recaudos necesarios.

No obstante, además del comité provincial, también faltará el visto bueno de uno a nivel nacional. Hasta que esto no suceda la actividad sigue prohibida. En el mientras tanto, se abrió un sitio para el registro de todos aquellos que se dediquen a la pesca no embarcada como medio de vida (clilck acá para ver el formulario).

Si bien habrá que ultimar detalles y pueden haber modificaciones, este sería el protocolo que se aplicaría: