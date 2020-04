En las calles cada vez son más los que utilizan este cobertor en el rostro. Sin embargo acostumbrarse a llevar un barbijo toma tiempo. Para obtener los mayores beneficios, es necesario evitar estos errores comunes.

Estos son los consejos de los expertos para el buen uso de los barbijos:

NO uses el barbijo debajo de la nariz.

NO dejes expuesta la barbilla.

NO uses el barbijo flojo, no dejes espacios a los lados.

NO uses el barbijo de tal forma que solo te cubra la punta de la nariz.

NO estires el tapabocas y lo dejes debajo de la barbilla para descansar de él mientras permanece en tu cuello.

SÍ usa el barbijo de manera que te cubra, hacia arriba, hasta cerca del puente de la nariz y, hacia abajo, por debajo de la barbilla. Trata de apretar los amarres para que quede pegado a tu cara, sin dejar espacios libres.

Además de tener claro cuál es la posición correcta para usar un barbijo, es necesario seguir estas recomendaciones por seguridad:

— Siempre lávate las manos antes y después de usar un barbijo.

— Usa los amarres o lazos para colocar y retirar el barbijo.

— No toques el frente de la mascarilla cuando te la quites.

— Si vives en un departamento, es preferible que te pongas y te quites el barbijo dentro de tu hogar. Los ascensores y las escaleras pueden ser áreas de mucha contaminación.

— Lava y seca el barbijo de tela a diario, y mantenlo en un lugar limpio y seco.

— No te confíes por tener una falsa sensación de seguridad.

Fuente: Entre Líneas

Cómo utilizar correctamente el barbijo