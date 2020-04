CoronaChantas | Las excusas y pedidos más insólitos de la cuarentena

Que «salí a estirar las piernas», que «si no lo hago caminar el perro no me hace pis», que «quería aprovechar el día lindo para ir a la playa». Mirá las justificaciones más desopilantes por parte de la gente en medio de la pandemia.

El avance del COVID-19 dejó en evidencia la falta de sentido común de muchos vecinos que no se toman en serio el Aislamiento Obligatario y los abusos que se hacen de las líneas de emergencia social.

Así es el caso de una joven que llamó a Defensa Civil para pedir que le llevaran preservativos y pastillas conceptivas a su casa para continuar teniendo relaciones sexuales. De lo más irrisorio.

Como también un hombre que llamó al 147 para pedir que le envíen una persona a sacar la basura y así evitar salir de su hogar. Entiéndase que salir era recorrer 5 metros hacia la vereda de su domicilio. En la misma línea, una mujer solicitó gente para que le bañen el perro.

Otro pedido que parece una broma pero no lo fue: una persona llamando para preguntar si le podían dar una cuenta de Netflix porque le habían cortado la suya o en su defecto que le recomienden algún un sitio web para ver series y películas pirateadas.

Además de los pedidos irrisorios, también están los que rompen la cuarentena sin justificativo y buscan la manera de salir airosos. Por ejemplo un matrimonio que ingresó al supermercado como si no se conocieran, pagaron en cajas diferentes y se fueron juntos.

Nunca falta la persona que sale en reiteradas oportunidades por una nimiedad. Hubo un vecino marajense que se lo observó salir a las 10 hs a comprar pan, a las 12 a comprar carne, y a las 15 a buscar una lapicera. De lo más insólito.

Otro hecho en Mar de Ajó, una persona caminando por la calle con la bolsa de Coto, alude que venía de hacer las compras pero al abrirle la bolsa tenia solo un ovillo de hilo. Ante las pruebas el hombre tuvo que confesar: estaba aburrido y salió a pasear.

Y de ese estilo hay ejemplos de los más variados: pescadores rebeldes en la playa, amigos que salen a jugar a la pelota, enamorados que quieren ir a ver a las novias, etcétera.

En definitiva queda de manifiesto la irresponsabilidad de muchos que generan desgaste y un mayor trabajo de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, también se nota el mal uso de las líneas de comunicación dispuestas para contener y ayudar a quienes verdaderamente tienen una situación de necesidad.

Las detenciones y el secuestro de vehículos son moneda corriente cada día. Las causas penales iniciadas por infringir el decreto del Gobierno Nacional son numerosas y los motivos por los cuales se rompe el aislamiento son de lo más superfluos.

El operativo montado en La Costa para contener el brote de Coronavirus y resguardar la población es alto. Los equipos de trabajo doblegan esfuerzos para cubrir cada área del distrito y llegar a todos los costeros.

Hay médicos, policías, gente proveyendo alimentos y medicamentos, psicólogos, trabajadores sociales, con un horario de cobertura 24 x 7 con las rotaciones pertinentes para garantizar los cuidados en todos los aspectos.

Es importante que el esfuerzo esté dirigido a los casos de emergencia real pero para eso todos tienen que colaborar desde el lugar que les toca.

