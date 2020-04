Fans de la serie «Dark» aseguran que estamos a 1 mes del apocalipsis

Precisamente hoy, 27 de abril, restarían solo 30 días para que se acabe el mundo, según una predicción que apoyan los grupos de admiradores de la serie de ficción de Netflix.

Desde la irrupción del coronavirus, han surgido numerosas referencias de supuestas predicciones por parte de la TV, como la de Los Simpsons adelantando la expansión de la enfermedad pandémica.

En esta oportunidad los seguidores de la serie alemana «Dark», destacaron un episodio donde el personaje protagónico, Jonas Kahnwald, indica ser uno de los pocos sobrevivientes de la apocalipsis del 27 de junio del 2020.

Sin embargo, lo cierto es que en «Dark» el exterminio de casi toda la vida en la tierra no se produce por un virus pero no te queremos adelantar más, para no spoilearte y que lo descubras vos mismo mirando la serie.

De igual manera, si hacemos un breve racconto, ya hemos sobrevivido a varios anuncios del fin del mundo y esperemos que este caso no sea la excepción.

Dark es un drama sobrenatural y de ciencia ficción de dos temporadas que se emitió por Netflix en el 2017 y 2019. La serie narra la historia de cuatro familias de Winden, un pequeño pueblo de Alemania.

Las acciones principales suceden en el presente, durante el año 2019, cuando la misteriosa desaparición de dos niños de la comunidad, así como otros incidentes peculiares, recuerdan situaciones similares ocurridas en 1986.

A partir de ahí, la serie se desarrollará en distintas épocas, siempre separadas entre sí por ciclos de 33 años. Es a través de todos estos momentos que se irán descubriendo las incógnitas, y la relación y origen de los personajes y de las circunstancias que desencadenaron toda la historia.