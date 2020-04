La historia de Néstor Aiello, el pediatra que le ganó al COVID-19 en España

Trabajó durante muchos años en La Costa. Ahora, radicado en el país europeo, tuvo que librar la más difícil de las batallas: el coronavirus.

La historia de este médico fue contada en el noticiero de Telefe tras un mensaje alentador que le mandó el ex campeón del mundo, Héctor «El Negro» Enrique que según Aiello le «salvó la vida».

El doctor Aiello nació en Lanús -hincha del granate donde jugó Enrique- es pediatra dueño de la matrícula 17/5429 hizo la residencia en el Hospital Británico, trabajó en el Garrahan y en el sanatorio San Lucas de San Isidro, según indica la nota escrita por el periodista Miguel Bossio.

Y sigue: años después se fue a vivir a La Costa con su familia. Tuvo su consultorio en la zona de La Lucila y San Bernardo y, desde ahí, “corralito” mediante, se fue a España.

Allí siguió atendiendo a esos chicos que tanto quiere y a los que hace disfrazar de superhéroes para que vayan contentos a la consulta.

En marzo empezó a sentirse mal por esta enfermedad a la que define como una “porquería”. Cuando lo iban a pasar a terapia, pidió que esperaran un día más.

Y ahí, a través de amigos en común como Ana y Julio, apareció el primer mensaje “salvador” del ex volante de Lanús, River y la Selección. Néstor, que recuerda haber gritado un golazo suyo ante Colón, de lejos y por arriba del arquero, comenzó inmediatamente una recuperación casi milagrosa.

“Si una persona que no me conoce me está dando ánimo, yo no puedo bajar los brazos”, recuerda Néstor de esas horas complicadas. “Los médicos siempre estamos en la trinchera, y a mí me pegaron un tiro que, por suerte, no me mató. Y el video del Negro me hizo más fuerte”.

Mirá el video de Telefé