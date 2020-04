La Municipalidad realizará un operativo de prevención, ordenamiento y asesoramiento en las entidades bancarias

El Banco Central de la República Argentina determinó que las entidades bancarias abran sus puertas mañana viernes 3, y los próximos lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de abril, exclusivamente para que los jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Fondo de Desempleo, que no cuenten con tarjeta de débito, puedan cobrar por caja.



Ante esta medida, el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, decidió conformar un operativo para colaborar en el ordenamiento de los vecinos y vecinas que se acerquen a cumplir con los trámites correspondientes, manteniendo las normas sanitarias. Así, se ordenarán las filas, además de brindar asesoramiento a aquellas personas que lo necesiten.



A su vez, se aprovechará a realizar la campaña de vacunación antigripal para adultos mayores. En este sentido, desde la Municipalidad se articuló una tarea junto al Colegio de Farmacéuticos y PAMI para vacunar a los adultos mayores que concurran a las entidades bancarias y de esta manera prevenir que estén fuera de su domicilio o que concurran a centros vacunatorios con aglomeración de gente.



El delegado gremial del Banco Provincia, Fernando Latorre, detalló que “nos reunimos con nuestro intendente, Cristian Cardozo, para tratar de ver de qué manera podemos articular la mejor forma posible para que aquellos vecinos y vecinas que vayan al Banco no estén tan aglomerados ante la situación que estamos viviendo”.



En este sentido, hizo hincapié en que “los bancos van a abrir para aquellas personas que no posean tarjetas de débito, ya que los cajeros automáticos funcionan todos los días y cuentan con dinero para que la gente concurra en cualquier momento. Por eso solicitamos a la población que solamente vayan al banco aquellas personas que no tengan tarjeta de débito y que estén en los grupos de jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Fondo de Desempleo”.



“Para aquellos vecinos y vecinas que concurran se montará un operativo conjunto con el Municipio para tener personas que ordenen la fila para poder mantener la distancia, cuidar la higiene, respetar las distancias del protocolo de seguridad y también para que haya gente que asesore a aquellas personas a las que les cuesta utilizar los cajeros automáticos. El personal bancario va a estar trabajando dentro de la entidad por lo que esta tarea se va a realizar con personal del Municipio”, explicó Latorre.



Más allá de que las entidades bancarias se encuentren abiertas se pide a la comunidad responsabilidad y solidaridad para que solamente asistan aquellas personas que no cuenten con tarjeta de débito para realizar estos trámites de suma importancia y así evitar la concurrencia masiva de público.



Asimismo, se recuerda que la Municipalidad realiza diariamente tareas de desinfección y limpieza en espacios públicos, incluyendo los cajeros automáticos y veredas de los Bancos por tratarse de lugares frecuentados por los vecinos, como también las farmacias y supermercados de las localidades.

