El Intendente de La Costa se mostró firme ante la situación de emergencia sanitaria mundial por la propagación del COVID-19: «Tenemos que hacer las cosas bien y no debemos subestimar la situación».

El mensaje fue en respuesta a una usuaria de Instagram, pero dirigido a todos los costeros en general con la intención de generar consciencia y real dimensión del panorama que se vive a nivel global: «Tenemos que tomar más conciencia que esto no es un juego y no somos una isla y no sabemos cómo se comporta el virus».

Además agregó que hay «que ser responsables» y organizarse para estar «el menor (tiempo) en contacto con el exterior sino todo el esfuerzo no valdrá la pena».

En ese sentido fue tajante: «Se tiene que acabar la viveza criolla de sacar el perrito varias veces al día y pasearnos por la cuadra como si nada pasara, se tiene que acabar la viveza de ir a comprar de a un producto para luego volver a salir, y así muchas otras situaciones que nos ponen en riesgo».

Sobre el final sentenció: «Si estás palabras no alcanzan, déjenme decirles que el mundo está siendo una gran aldea. Y la gente está muriendo, aunque suene duro: se está muriendo. Depende de nosotros protegernos».

Por último aseveró que van a continuar haciendo «todo lo necesario» para mantener a los costeros resguardados pero que el esfuerzo «es entre todos». Y declaró: «Si salimos de esto, yo les aseguro que luego vamos a recomponer el tejido social y económico, pero tenemos que salir con salud».

La respuesta de Cardozo a una costera: «La gente se está muriendo, depende de nosotros protegernos»