Para pasar la cuarentena: datos curiosos y aleatorios que seguro no sabías

¿Cuánto pesa la tierra? ¿Cuál es el origen de la palabra chimichurri? ¿De dónde viene el «te salvó la campana»? ¿Por qué Raúl Baggioni es conocido como Larry de Clay? son algunas de las preguntas que te respondemos para pasar el rato.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio se tornó extenso y monótono para quienes se tienen que quedar en casa al resguardo. Las horas pasan y el aburrimiento se vuelve mayor.

Es por ese motivo que un usuario en Twitter tuvo la idea de abrir un hilo en la red social del pajarito que fuera sobre datos extraños que sepan.

Y ahora sí, los dejamos con todos los tuits (son bastantes) para entretenerse y, de paso, aprender alguna cosa nueva:

La historia de la palabra chimichurri: los gauchos veían que los ingleses decían "give me the curry" que una mezcla de hierbas por lo que ellos entendieron que eso se llamaba algo así como chimichurri 😅😘

Salvado por la campana no viene del boxeo, viene de cuando enterraban a la gente sin tener la certeza si estaba muerta o no, le dejaban un hilo con una campana.

En Netflix hay un par de "películas" llamadas "Fireplace for your home". Son videos de hogueras quemandose, sirven para poner de fondo en reuniones. Hay un par con música de fondo (una con villancicos para Navidad)

de dónde viene "te doy un changüí"? es una HERMOSA argentinización de "chance to win", por eso se utiliza como se utiliza. desde que sé ese dato me siento un mejor ser humano

La frase "este no quiere mas Lola" viene de los hospitales, en los años 20 en los hospitales se les daba a los enfermos una galletitas dulces marca Lola,cuando un enfermo se moría entre las enfermeras decían " este no quiere más Lola",de ahí la frase .

El OK de todo okey, proviene de su uso en las guerras, cuando tenían que mandar informes y no había muerto nadie ponían 0 K, refiriéndose a 0 kills, 0 muertes, por lo tanto cuando se dice OK se dice que no hubo problemas