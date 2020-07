Adoptá tu mascota canina en La Costa

En el Partido de La Costa, hace unos años se viene trabajando la idea de que Zoonosis sea un espacio de amor y paso hacia una nueva familia.

Pensar en un área municipal de contención animal, puede implicar la idea de un depósito de cientos de “sin nombre” que terminarán sus días en un lugar frío y solitario.

Nombre de la Institución: Dirección de cuidado animal y Departamento de Zoonosis. Municipalidad del Partido de La Costa.

¿Cuál es el labor que realizan?

Un grupo de profesionales veterinarios, asistentes y amantes de los sin voz, conforman el equipo de trabajo. El labor que realizan es muy amplio, abarca desde asistencia a un callejero abandonado o lastimado, acudir a una denuncia de maltrato animal, hasta realizar las campañas anuales de castración gratuita de perros, gatos y vacunación en el hospital móvil veterinario abarcando las 14 localidades del distrito, con o sin dueño. Sin dejar de mencionar el cuidado diario de los 50 perros que hoy conforman la población de zoonosis en adopción.

¿Con qué enfoque?

El enfoque de esta área, es puntualmente dar asistencia y amor a los sin voz, trabajar en red con proteccionistas, como asi mismo realizar las gestiones pertinentes de promoción y nexo para la adopción responsable en una nueva familia.

Como manifiesta Eva Schlegel, la Directora del área: ” va mas allá de un trabajo sanitario, somos el canal para que tanto los viejos como los más cachorros, puedan encontrarse con esa familia que pueda brindarle el amor y la contención que nunca recibieron estando en la calle; y ellos darles ese amor puro también recíprocamente. Para nosotros, ellos son nuestros amigos y el que adopta tiene un amigo para toda la vida… Nuestro enfoque es encontrar el estado ideal de nuestro amigo no humano”.

¿Por qué es importante involucrarse?

Nosotros como Institución, estamos para apoyar y acompañar a todos los que quieran sumarse y contribuir desde el lugar que sea para mejorar la calidad de vida de los sin voz.

Este tipo de acciones se valen del trabajo en red de muchos actores. Involucrarse es ser parte de un proyecto solidario y de amor. “Involucrarse es ser parte activa, es dar amor, es aprender, es revertir… Es necesario ser responsables e involucrarse de lo que sucede a nuestro alrededor. Involucrarnos desde el amor siempre es enriquecedor”.

El Estado cumple su rol de asistencia y salud pública, pero así mismo abre el juego a habitantes que quieran ser parte de este proceso. “A partir de esta iniciativa, puedo decir que es muy gratificante ver como la sociedad se compromete, desde el Estado hay una presencia activa y la comunidad se anima a replicar ese accionar en el barrio o a visibilizar situaciones en la que debemos como institución intervenir y ese trabajo en red es lo que nos fortalece como comunidad”.

¿Qué encuentra la gente cuando llega a zoonosis?

Atravesar la puerta de entrada a zoonosis implica inevitablemente conectarse con las miradas expectantes de los casi 50 habitantes que traen una historia de vida dura, de abandono, de incomprensión de ser invisibles por mucho tiempo y que aun así esperan el encuentro, el ser elegidos, el conectar con otras miradas humanas y soñar con ser parte de una familia.

Van a encontrar a algunos viejos que están en esa paciente espera hace mas de diez años, con la esperanza de que un día atraviese esa puerta alguien que detenga su mirada en ellos y los haga parte de su vida.

¿Por qué adoptar?

Adopta, no compres, a los amigos no se los compra, a los amigos se los adopta, se los acepta, se los comprende , se les da amor. Adoptá un callejero, adopta un cachorro abandonado. Ellos vagan solos por la vida, sin que nadie los espere o los cobije. Por eso adopta no compres. Adoptar es encontrar el amor”.

¿Qué es lo más lindo de estos encuentros?

Los más lindo de estos encuentros es acercar a la sociedad la forma en la que desde el Estado trabajamos por y para ellos. Es el presentar al adoptante con un futuro adoptado, vivir esa magia que se genera en ese momento donde la vida de ambos va a cambiar para siempre.

No compres, adoptá.

Schlegel Eva, Directora de Cuidado Animal y dto de zoonosis

2246 505863

En instagram: evaschlegel

Fuente: Infobae