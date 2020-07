Aumentan las consultas para mudarse a Pinamar y Cariló

El pasado jueves, el portal Ámbito Financiero publicó una nota acerca del incremento de consultas que han recibido desde el sector inmobiliario, por parte de personas que, una vez finalizada la pandemia, quieren mudarse a las localidades balnearias durante todo el año.

La pandemia despertó en muchos la fantasía de un cambio de vida. Con ganas de concretarlo, se activaron las consultas para mudarse a zonas tranquilas, como Pinamar y Cariló.

Sentir el bosque, el mar, la arena, vivir en espacios abiertos y dejar atrás la euforia de las grandes ciudades generó un aumento en el interés para radicarse allí.

“Acá estamos teniendo una vida casi normal. Todos los días hablo con clientes de Buenos Aires, por ejemplo de Devoto, Recoleta, que quieren venir a vivir acá. Los primeros 50 días de la cuarentena no sonaba el teléfono de la inmobiliaria. Cuando la gente empezó a entender que esto vino para quedarse, comenzaron los llamados. Hay dos grupos interesados: gente grande que ya se vino porque tenían casa, y muchas consultas de gente de entre 35 y 50 años”, explicó Flavio Di Francesco, de la inmobiliaria homónima de Pinamar.

El teletrabajo es también el gran impulsor de este cambio de vida, razón por la que hay un importante proyecto para llevar la fibra óptica a esa ciudad balnearia y mejorar la conexión a internet.

“Aquellos propietarios que pudieron quedarse porque los agarró la pandemia y estaban justo acá, se quedaron a vivir. Muchos pueden manejar todo online. Algunos han pensado en vivir todo el año. Por otro lado, hay varias consultas sobre cuánto cuesta una casa para alquilar anualmente”, aseguró Silvia Melgarejo, de Constructora del Bosque. En cuanto a precios, es muy variado; depende de la ubicación y el tipo de casa. “En Cariló, los propietarios disfrutan sus casas durante el año y las rentan en enero y febrero. Este año se está empezando a dar que acceden a las rentas anuales, en distintas zonas de Cariló, ya sea el bosque o el mar”, sostuvo Melgarejo, quien aclaró que hay casas amobladas disponibles desde 30.000 pesos por mes más gastos.

“Hay muchas consultas para venir a vivir a Cariló. Son sobre todo de los propietarios no residentes que tienen casa de veraneo pero no viven acá. En cuanto abran la ruta se vienen definitivamente” aseguró Joaquín Bustillo, socio de la inmobiliaria Celtis-Cariló.

Obviamente, tomar la decisión no sólo implica encontrar un lugar donde vivir. Salud y educación son otros de los ítems más consultados. “Hay mucha gente que quiere un cambio en el estilo de vida. Lo primero que consultan para poder tomar la decisión es si hay vacantes en el colegio. De hecho, durante la cuarentena una familia de Capital, que ya tenía casa acá, se anotó en el colegio y se mudaron. Estoy teniendo consultas para el año que viene, no son muchísimas pero sí hay por lo menos 6 familias que se quieren mudar acá y me contactaron para el ciclo 2021”, explicaron desde el colegio San Antonio de Pinamar.



Fuente: El Mensajero.