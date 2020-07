Cardozo y Ponte sellaron un acuerdo histórico entre La Costa y Lavalle

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, y el intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, firmaron un convenio para avanzar en trabajos conjuntos en materia sanitaria y de seguridad en medio del aislamiento obligatorio por la pandemia mundial.



A partir de este acuerdo se concretará la multiplicación de los controles en los accesos a los dos distritos, reubicando y reforzando de manera estratégica los controles vehiculares a la altura de General Lavalle, a la altura de Pavón, a la altura de Punta Médanos y en los accesos de las localidades del Partido de La Costa.

“Es un convenio de trabajo para continuar dando pelea de manera conjunta a esta pandemia. Ningún municipio es ajeno a esta situación y por eso es importante colaborar entre todos para intentar, que si hay algún contagio no se convierta en un brote. Hay medidas que podemos llevar adelante para que el virus no se mueva de una comunidad a la otra. Por eso impulsamos esta tarea regional, porque somos una familia, compartimos historia y nuestras cuestiones cotidianas”, destacó Cristian tras la firma del acuerdo donde también participaron el diputado Juan Pablo de Jesús y el ex intendente de La Costa, Guillermo Magadán.



En la misma línea, se manifestó Rodríguez Ponte, quien remarcó: “Esto es un puntapié inicial, por la interdependencia que existe entre ambos distritos es sumamente necesaria la cooperación, la colaboración. Esta pandemia nos muestra la importancia y la necesidad de la unidad, de un trabajo conjunto. Este convenio es el marco, luego están los protocolos donde queda plasmado el trabajo conjunto y la modalidad de circulación para los vecinos de cada uno de los distritos”.



Además, Cardozo hizo hincapié en que “esto deja en claro que más allá de cómo llega cada uno a la función pública, a través de diferentes partidos políticos, cuando uno gobierna lo hace para todos y en conjunto con todos. En este caso nos pusimos de acuerdo con José para poder dar respuesta nuestras comunidades”, cerró el jefe comunal de La Costa en el control sanitario y de seguridad ubicado en el acceso a San Clemente.