El audio de Andy Kusnetzoff confirmando que tiene COVID-19

Andy Kusnetzoff contó este martes, en su programa radial Perros de la calle, que tiene coronavirus. El conductor, luego de dar la noticia, sumó: “Voy a estar un tiempo en cuarentena, cuando pueda saldré al aire, cuidénme el programa que cuando pueda volveré”.

El encargado de llevar adelante el ciclo en Metro, en estas circunstancias, fue su compañero Gabriel Schultz. Además, el conductor de PH: podemos hablar contó cómo está llevando la enfermedad. “De ánimo estoy bien, recién me quedé dormido, por eso esta voz. Estoy transitándolo y esperando a ver cómo sigo. El único síntoma fue la tos, no tuve fiebre, pero sí cansancio corporal. Sé que estoy en buenas manos, eso me deja tranquilo”.

Además, reveló cómo está su familia y quiso llevar un mensaje de concientización para sus oyentes: “Mi familia está bien sin síntomas, les iré contando. Cuídense mucho por favor, le pongo humor, pero es todo un tema esto. La verdad que es un momento difícil de contagios, así que les diría que se cuiden”.

Fuente: La Nación