La interesante propuesta de un elenco que contiene a médicos y pacientes con presentaciones vía Zoom

Forma parte del Programa Arte y Salud del centro de salud del hospital Posadas en Buenos Aires. A través del teatro y la música promueven la donación de órganos, de sangre y la reflexión sobre los cuidados paliativos o de ciertas patologías.

Ellos respetan a rajatabla el distanciamiento social y las medidas de higiene, desde el barbijo y el alcohol en gel. No podrían no hacerlo ya que son profesionales o trabajadores de la salud, pero están decididos a encontrar espacios para seguir encontrándose para compartir sus angustias y sus miedos en torno de la enfermedad, y por qué no, reirse a carcajadas.

Son los integrantes del Programa Arte y Salud del Hospital ubicado en el Palomar que desde hace cinco años ponen en escena obras teatrales, sketchs y canciones para promover la donación de sangre o de órganos o reflexionar sobre enfermedades como las intestinales o el mal de Parkinson. Actúan en congresos y jornadas para los colegas o para pacientes, llevan sus espectáculos a las escuelas y viajaron a Mar del Plata para actuar en inglés en las Olimpíadas Internacionales para Atletas Transplantados. Con la trinchera contra el avance del coronavirus instalada en el mismo hospital, cambiaron los ensayos y las funciones presenciales por videos grabados vía Zoom enfocados en desmitificar cuestiones sobre el tema que más los preocupa el Covid-19.

“Desde que surgió el elenco trabajamos para abordar malestares laborales, estrés o angustia de los trabajadores del hospital y para crear lazos y afianzar la identidad de pertenencia al Posadas. Con el tiempo los distintos servicios del hospital nos fueron llamando para hacer obras de promoción de las distintas especialidades. Por eso tenemos obras sobre la donación de sangre, donación de órganos, enfermedad inflamatoria intestinal y hasta bullying”, cuenta a Télam Ana Laisa, licenciada en Psicomotricidad y profesora de teatro a cargo del elenco.

No extraña entonces que durante la pandemia, una de las producciones principales del programa Arte y Salud sean unos videos que difunden en las redes sociales sobre el coronavirus, uno de los temas que más preocupan a profesionales y pacientes del Posadas: “En esta época se ha dificultado el encuentro semanal pero hemos logrado mantenerlo por Zoom o Whatsapp porque creemos que el humor y la creación son fundamentales para sostenernos y para acompañar a los que trabajan día a día contra el Covid-19. Así es como les vamos brindando a los compañeros diferentes poesías o canciones y los videos protagonizados por las Cacatúas”.

Las Cacatúas son unos personajes que protagonizan varias de las obras teatrales de concientización. Son un grupo de mujeres bastante peculiares capaces de repetir como verdad revelada lo que oyen en la cola del supermercado o la peluquería. En los clips que circulan hablan todas a la vez y transmiten consejos tan extraños como fumar para prevenir el virus o rociar a la gente con alcohol y lavandina. “Las Cacatúas son los personajes que representan las preguntas llevadas desde los mitos o lo disparatado o absurdo porque es un modo de trabajar temas angustiantes mediante el humor”, analiza Laisa, que reivindica el absurdo y el disparate como un mecanismo para dejar de lado los prejuicios y llamar la atención sobre mensajes erróneos.

Por su parte, Claudia Milano, ex jefa del servicio de Gastroenterología del hospital ubica a la saga de videos en la misma línea que otras acciones del elenco: “En el Covid estamos limitados en obras teatrales y musicales pero seguimos de contención. Las Cacatúas son personajes que aparecen en todas nuestras obras y son el reflejo de lo que piensa la sociedad de los mitos que circulan, nos permiten reflexionar sobre lo que nos atemoriza”.

Otra de las Cacatúas del video, Sandra Trillo, cuenta que es obstetra, jubilada hace un año, pero que no va a dejar el elenco: “Estoy convencida de que el arte es terapéutico. Y el humor en particular es una herramienta que tenemos para poder hablar de lo que nos da miedo, de lo que nos preocupa y sacarle de lo que nos aterroriza y además para poder explicarle al otro que se equivoca no hay mejor modo que reírse de uno mismo. Si a veces parece que nos burlásemos de estas señoras a las que representan las Cacatúas, es para sacarse los fantasmas de encima y ayudar a los demás a mirar las cosas de frente”.

Y las tres, y el resto de los integrantes del elenco están convencidas de que se puede pelearle a la enfermedad matándose de risa. Por eso además de los videos sobre el coronavirus, están empezando a producir vía Zoom clips que rescatan a los personajes de las obras de la donación de sangre para promocionar el tema en esta época en la que ha bajado y sueñan también con llevar la campaña mediante esa plataforma digital a los alumnos de las distintas escuelas que supieron visitar antes de la pandemia.

Las Cacatúas son unas señoras bien que se juntan por zoom a pensar la "realidat". El Elenco de Trabajadores del Hospital Posadas, siempre activo, no puede dejar de trabajugar. El teatro y la creación nos une y de esa manera podemos poner una cuota de humor para atravesar este momento de incertidumbre en pandemia. Porque jugar es una manera de cuidar la salud mental de lxs trabajadores de la salud.

Fuente: Télam