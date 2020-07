La Municipalidad trabaja en los detalles finales de los protocolos para la reapertura de los muelles de pesca

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, confirmó, este fin de semana, desde las redes sociales y junto al secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Nores, que los muelles del Partido de La Costa volverán a tener actividades en los próximos días, luego de presentar los protocolos correspondientes.

“Es un gran paso para todos. Luego de reunirnos con el intendente Cristian Cardozo y trabajar los protocolos con las distintas áreas, queremos contarles que esta semana estaremos habilitando la posibilidad de pescar desde muelles con los cuidados correspondientes”, anunció el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Nores.

La Costa fue habilitando en el último tiempo y en distintas etapas de la pandemia, la pesca embarcada, la pesca en línea de playa con fines productivos y la pesca tradicional, hasta llegar esta semana a la habilitación de la pesca en muelles con protocolos sanitarios y de prevención.

“A cada persona que ingresa a los muelles se les asignará un lugar, con dos metros distancia a otro pescador, y durante todo el tiempo que lleve adelante la pesca no puede moverse de esa ubicación fijada. No se puede circular por el muelle, y se debe cumplir con todas las normativas de seguridad sanitarias, y no compartir elementos de pesca”, afirmó Nores sobre algunos aspectos del protocolo.

“Además, cada administración de muelle le entregará a cada pescador y pescadora un protocolo vigente y llevará un registro, similar al implementado en el rubro gastronómico, con las personas que ingresan al lugar”, agregó el funcionario.

Cabe destacar que lo que aún no está permitido en La Costa son las reuniones sociales, que han sido motivos de brotes de contagio en varios pueblos cercanos por lo que se recuerda a los vecinos y vecinas disfrutar del Día del Amigo de una manera diferente, para seguir cuidándonos entre todos y todas.