La “Peque” Pareto ya se entrena en La Costa rumbo a Tokio 2021

View this post on Instagram

👉 Si de perseguir sueños se trata, cualquier esfuerzo vale la pena! Empezamos una pretemporada diferente, aisladas, pero en equipo! 💪 😁 Felices de estar arriba de un tatami con @belutittarelli @judocava @aye_judo @keisyperafan @laura.martinel y #LuCantero empezamos esta nueva etapa con todas las medidas preventivas y cumpliendo un riguroso protocolo. 👉 Para que esto sea posible trabajó un gran equipo desde abajo del tatami a quienes agradezco infinitamente esta posibilidad que hoy nos dan a los deportistas olímpicos -> Ellos fueron @cristiancardozook @muni.lacosta @enardinfo @caromariani1972 @camel.schmidt . 👉 Siempre lo digo y hoy lo repito, el equipo es todo! Gracias!! 🤜🤛🙌🏻🤜🤛🙌🏻🤜🤛🙌🏻🤜🤛 ☝️ Un special saludo @cristiancardozook que hoy esta de cumple! 😁🥳 #VamosPorMas 💪 #HayEquipo 👊 #PretemporadaEnCuarentena 🥋 #Gracias 🙌🏻