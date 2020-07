Las actividades deportivas al aire libre ya empezaron a funcionar en Lavalle

Esta propuesta de la Dirección de Deportes del municipio a cargo de los profesores se realizará siguiendo el protocolo de seguridad para cada actividad al aire libre como caminar, trotar, correr, recrearse, entre otras.

CASCO URBANO:

Los días permitidos serán los siguientes:

• LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (Mayores de 18 años)

Turno mañana de 10 a 11 horas.

Turno tarde de 15 a 16 horas.

• MARTES y JUEVES

Turno tarde de 15 a 18 horas.

Espacio abierto del Polideportivo Eva Perón, ubicado en 25 de Mayo e Intendente Dumm.

CHACRAS:

Los días permitidos serán los siguientes:

• LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES (Mayores de 18 años)

Turno tarde de 15 a 18 horas.

Espacio abierto de la Delegación de las Chacras, ubicado en Los Coronillos s/n entre Los Naranjos y Los Ceibos.

PAVÓN:

Los días permitidos serán los siguientes:

• MARTES Y JUEVES (Mayores de 18 años)

Turno tarde de 14:30 a 15:30 horas.

Espacio abierto de la Delegación de Pavón, ubicada en Héctor Cámpora y Avenida Juan Galo de Lavalle.

Acciones que deberán tener en cuenta sobre el ingreso y permanencia en cada uno de los espacios abiertos del Polideportivo Eva Perón, de la Delegación de las Chacras y la Delegación de Pavón:

1- Deberá ser por una sola vía, a través de una sola puerta (portón de ingreso principal al polideportivo, de color negro).

2- Asistir a la institución individualmente, no en grupos.

3- Evitar siempre el contacto directo entre las personas. (3 metros de distancia).

4- Acceder al lugar y retirarse siempre con tapabocas, y esperar las indicaciones del profesor para poder quitárselo durante la clase.

5- Higienizar el calzado antes del ingreso (ubicado en las escaleras).

6- Registrarse en la planilla de control que tendrá el profesor.

7- Tener sus elementos personales (botella de agua, toalla, muda de ropa, elementos de higiene).

8- Contar con solución de agua y alcohol (70/30) de uso personal.

9- Ubicarse en el espacio de trabajo que será indicado por el profesor para realizar la clase.

10- No hacer uso de elementos de trabajo hasta que no sea indicado por el profesor. (Los elementos deben ser desinfectados previamente, antes de su utilización).

Sobre uso de instalaciones:

1- Las clases serán siempre al aire Libre. En los espacios indicados por el profesor.

2- Se podrá hacer uso de los baños del polideportivo o la delegación que corresponda, ingresando por la puerta lateral negra.

3- Al baño solo se podrá ingresar de a 1 persona. (Se aconseja evitar el uso de los sanitarios, en lo posible).