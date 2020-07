Trabajos integrales de mejoras y refacciones en instituciones educativas de La Costa

En el marco de una segunda etapa de trabajos integrales de mejoras y refacciones de las instituciones educativas de La Costa, el intendente Cristian Cardozo recorrió la Escuela Secundaria Nº 4 de San Bernardo, donde se llevaron adelante una serie de obras que incluyen colocación de luminaria, tareas en el sistema eléctrico, las instalaciones de gas y adecuaciones edilicias para que la institución recupere espacios útiles.



Luego de la visita, el jefe comunal brindó detalles de las tareas que se llevan adelante en la institución. “Hicimos varios trabajos, uno que tiene que ver con el arreglo de unas vigas para un entrepiso que no se podía habilitar y que ahora se va a poder utilizar. También hicimos en conjunto con la Cooperadora de la escuela un trabajo de luminaria LED para tener no sólo una mejor visión, sino también para realizar un ahorro energético. Y además estuvimos llevando adelante tareas de gas, como estamos realizando en las distintas escuelas de La Costa”, puntualizó.



Sobre el cambio de luminaria, la directora de la institución, Dolores Parra, explicó: “La luz era deficiente. Hoy es un cambio impresionante. Estoy muy emocionada y me imagino lo contentos que van a estar los chicos cuando regresen a su escuela y la vean súper luminosa”.

Además, la directora de la escuela agregó que se trató de una visita especial del intendente, ya que fue egresado de la institución. “Recorrimos junto a Cristian las aulas y compartimos anécdotas de su vida como estudiante, y a pesar de que la escuela está cerrada por cuestiones de público conocimiento, sentimos y volvimos a tener la calidez de estar con los alumnos, la que tenemos en todas las escuelas del Partido de La Costa”.



En relación a los trabajos que se llevan a cabo en las escuelas y jardines de infantes del distrito, el mandatario local indicó: “En lo que va del año ya hicimos intervenciones en más de 50 establecimientos educativos. Estamos interviniendo en este momento nueve establecimientos educativos con diferentes arreglos y también hay una buena cantidad que está llevando adelante el Consejo Escolar en distintas localidades y con trabajos de lo más variados”.



“Continuamos trabajando junto a toda la comunidad para salir adelante. Entendemos que este es el camino, estar unidos, de trabajar codo a codo y de ir generando todos los escenarios para cuando salgamos de esta situación. Entendemos que pronto va a suceder eso y tenemos que estar preparados con todas las instituciones y con todos los servicios que se prestan habitualmente en nuestra comunidad”, completó el ejecutivo local sobre este período que se atraviesa en el contexto de la emergencia sanitaria.