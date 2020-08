Avanza la consolidación de la panificadora de La Costa

Cada vez falta menos para la puesta en marcha la panificadora oriunda del Partido de La Costa, una cooperativa de trabajo de diez panaderos locales que desde su planta en calle 1 entre 44 y 46 de Las Toninas no sólo pretende abastecer al partido de La Costa, sino también competir a nivel regional y provincial con otras marcas.

Al respecto se refirió Abel Rodríguez, Presidente del Centro de Panaderos de La Costa y uno de los miembros de la cooperativa, quien anunció que están en búsqueda de afianzar la identidad de este nuevo emprendimiento a través de la utilización de un nombre bien local.

“Estamos peleando por El Costero, que es el último nombre que no está para nada inscripto pero hay similitudes, pero igual nosotros lo estamos pidiendo”, sostuvo Rodriguez en diálogo con Opinión.



En lo que respecta a la maquinaria de la que dispone la panificadora, Rodríguez resaltó que “ya estamos con todos los hornos en marcha”, y en este sentido precisó que “ya tenemos cuatro hornos que están para cocinar a un nivel de 400 kilos/hora, entonces trabajando tres turnos tenemos un buen rendimiento”.



Al mismo tiempo, agregó: “Ahora estamos esperando la entrega de las maquinas que todavía faltan unos días, y después ya vendrá lo que nosotros llamamos las semanas de prueba, que son sacar la receta del laboratorio y llevarla a las maquinas real para ver cómo responde”.



En cuanto a la concreción de la cooperativa, Rodríguez destacó que se trata de “un sueño que siempre tuvimos 10 viejos panaderos”, al tiempo que enfatizó: “Este es un emprendimiento de una intención del crecimiento de la economía regional. Nuestra misión no es que solamente nos vaya bien a nosotros, sino que lo que pretendemos es llevar el convencimiento a muchos costeros que se alineen bajo el concepto de cooperativa, porque tenemos todo para hacer emprendimientos. Nosotros entendemos que si no crece la economía regional no crece el partido de La Costa”.

Fuente: Opinión