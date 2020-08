Consumir huevos no genera protección contra la infección por COVID-19

En redes sociales circuló y se volvió viral una imagen con comentarios sobre la importancia de consumir huevos para prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Este mensaje también fue reproducido por distintos medios de comunicación masivos.

No existen evidencias que demuestren que ingerir algún alimento en particular evite que nos infectemos con el nuevo coronavirus y, por lo tanto, tener la enfermedad COVID-19. Tampoco de que sirvan a modo de tratamiento. Cabe destacar que no hay, a la fecha, ningún tratamiento aprobado para prevenir ni tratar el nuevo coronavirus.

Una nutrición y alimentación adecuada contribuirá a que el sistema de defensa del organismo (sistema inmune) sea más efectivo, pero no es el único factor determinante.

Incorporar a la dieta alimentos ricos en nutrientes, como los huevos (que son fuente de proteínas, minerales y vitaminas) ayuda a llevar una alimentación equilibrada, favoreciendo que el organismo sea más saludable. Si bien el consumo de un huevo al día no tiene impacto negativo en la salud, aporta colesterol, por lo que en ciertas patologías como enfermedad cardiovascular o diabetes tipo 2, su consumo es más restringido o bien debe ser acompañado de ejercitación. Es por esto que las dietas en estos casos deben ser supervisadas por personal capacitado.

Asimismo, el consumo de huevos en bebés debe realizarse bajo recomendación del pediatra de cabecera y no antes de los 6 meses de vida. Las personas que tienen una dieta bien balanceada tienden a ser más saludables, con un sistema inmunológico más fuerte y menor riesgo de enfermedades crónicas e infecciosas. Por lo tanto, la OMS recomienda comer una variedad de alimentos frescos y sin procesar todos los días para obtener las vitaminas, minerales, fibra dietética, proteínas y antioxidantes que el cuerpo necesita.

Fuente: Conicet