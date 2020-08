El caso de las firmas truchas en el HCD costero

Hace aproximadamente 10 días MDA Noticias adelantó el escándalo que estalló ayer: el caso de las firmas truchas en el HCD, una grave denuncia con fuertes acusaciones cruzadas que involucra a concejales locales de la oposición. Hoy la información fue confirmada y hasta se supo que se iniciaron acciones legales.

Las diferencias y peleas internas dentro del arco opositor costero no cesan y ayer se desató una nueva polémica protagonizada por estos. Ya hace un tiempo se perciben las dificultades para trabajar en conjunto por parte de los concejales electos en 2019, que mismo solicitan la apertura del bloque, respecto a sus pares, precisamente por estas disidencias.

De esta manera se configuran, un total de cuatro espacios opositores, de dos concejales cada uno lo que dificulta las labores propias en el Concejo ya que las estrategias para generar consenso están obstaculizadas permanentemente por un conflicto de base.

Conforme a lo que se está investigando para esclarecer la situación, lo que denunciaron fue que en una reunión del cuerpo en comisión del Concejo Deliberante una persona perteneciente al sector oposito habría falsificado la firma la concejal Mónica Correa en la designación de Roxana Blanco como presidenta.

En la jornada de ayer durante la sesión del Honorable Concejo Deliberante costero, estalló el escándalo de lo que era un secreto a voces y se vivió un momento de alta tensión con insultos y agravios de por medio.

Días atrás este hecho había sido elevado con todos sus antecedentes por las autoridades del concejo a la justicia pero ayer salió a la luz que los concejales Correa y Santana, formularon también una denuncia en la UFI Especializada en Delitos de Corrupción, del Departamento Judicial de Dolores, con la IPP 03-02-8920-19/20.

Ante este panorama y la gravedad del hecho, el Bloque de concejales del Frente de Todos emitió un comunicado de prensa en alusión a las complejidades de llevar adelante las tareas legislativas ante los problemas internos de la oposición.

Sobre el final los ediles oficialistas solicitaron a sus pares opositores que revean esta situación de crisis interna teniendo en cuenta el contexto de pandemia que se vive y que debería ser prioritario. Leé el fragmento del parte publicado por los concejales del Frente de Todos:

“Llamamos a la reflexión a toda la oposición. A toda. Vivimos momentos de tensión ante la pandemia, de angustia ante la crisis económica, y de incertidumbre por el futuro inmediato.



Son muchos los desafíos a enfrentar, como para encima, tener estas desagradables situaciones, que enfrentan, atomizan, y de las cuales, muchas veces no hay retorno.



Somos el inter bloque oficialista. Orgullosamente oficialista, tenemos mayoría absoluta y quórum propio. Jamás hicimos pesar esta situación. Exigimos, en consecuencia, que así como siempre se reclama respeto a las minorías, por una vez sean estas las que respeten las mayorías.



No nos hagan parte de la solución de sus internas no resueltas. Actúen con madurez. Con la madurez que la situación exige”.



Daniel Rohr

Marcelo Pavka