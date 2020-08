Ley Micaela: comenzó la capacitación en la Dirección General de Cultura y Educación

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz junto a la Directora General de Cultura y Educación Agustina Vila cerraron la primera jornada de sensibilización en Ley Micaela, en el marco de las capacitaciones a máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

“En torno a la perspectiva de género, sabemos los enormes desafíos que tenemos. Desde su lugar, la educación tiene una presión adicional. Cuando hablamos de perspectiva de género, machismo, patriarcado, sabemos que mucho de la raíz tiene que ver con factores culturales y la educación tiene un fuerte papel” señaló Estela Díaz. “Todos los ministerios se sienten muy consustanciados con esta problemática, con la necesidad de producir transformaciones culturales que incluyen la perspectiva de género y la erradicación de las violencias, es un compromiso de todas y todos”.

Participaron del encuentro 200 personas, entre máximas autoridades y personal del organismo, que recibieron la capacitación en el marco de la Ley 15.134 por la cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la norma nacional, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.

La Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila señaló que “como funcionarios y funcionarias que llevamos adelante la política educativa de la Provincia de Buenos Aires tenemos la responsabilidad de trabajar desde una perspectiva de género, para que los niños, niñas y adolescentes de hoy sean ya formados en otro punto del sentido. Acompañados y potenciados, para tener una sociedad más justa, más libre, más igualitaria. Despojada de violencia.

Los cursos de Ley Micaela son coordinados por la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio. Su titular, Paula Belloni, celebró “el espacio de reflexión e intercambio de este primer encuentro. Para nosotros es un desafío enorme aprender con ustedes que tienen la tarea de educar.”

El Director de Formación y Capacitación, Néstor “Yuyo” García, padre de Micaela, expresó en la primera instancia de la jornada que “el objetivo mío en esta charla es tratar de que la ley no sea una cuestión tan lejana sino más cotidiana. El objetivo es que la ley no se quede solamente en lo operativo de capacitar, de llenar un registro, sino que sirva para cambiar la realidad”. Y destacó que ”una correcta implementación de la Ley Micaela en el Estado de la Provincia de Buenos Aires, se dará si las funcionarias, los funcionarios, las empleadas, los empleados del Estado actúan con perspectiva de género. Decisiones del Estado, de agentes sin perspectiva de género, terminaron provocando la muerte de Micaela. Si alguna o alguno hubiese actuado con perspectiva de género, tan sólo uno, hoy Micaela estaría con vida, la ley no llevaría su nombre y, seguramente, yo no les estaría hablando en este video.”

A continuación, la Coordinadora Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), Mirta Marina se refirió a la transversalización de la perspectiva de género en el Estado, mencionando que “una de las primeras preguntas que me hago siempre que me enfrento con este desafío de la Ley Micaela, es si era necesario que ocurriese lo que ocurrió, que un femicidio que es la forma más brutal, más cruel de la violencia de género, tuviese que ocurrir en la persona de Micaela García, si tenía que pasar eso para que tuviéramos una Ley que hiciera que quienes estamos a cargo de las políticas públicas nos formemos y reflexionemos sobre estas cuestiones. La verdad es que no tengo esa respuesta, pero lo que sí tengo es la firme convicción de que la Ley Micaela es un instrumento maravilloso para la construcción de una sociedad más justa.”

“Tenemos enormes desafíos en torno a la educación. Todavía convivimos con una escuela diseñada en el siglo XIX, los docentes son del siglo XX y les alumnes del siglo XXI. Estos diálogos inter siglos, claramente son más que desafiantes. Tengo una confianza enorme en el compromiso político, de gestión, en la conducción de la Ministra Agustina Vila y la fuerte convicción de que el Gobernador Axel Kicillof vino a poner la provincia de pie, a poner el eje en el trabajo, en la producción, la salud y la educación, que es un eje fundamental. La perspectiva de género y la igualdad, como una mirada transversal, están presentes en cada uno de los debates que tenemos por delante” concluyó la Ministra Estela Díaz agradeciendo el compromiso de Agustina Vila y su equipo.