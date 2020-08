Mar del Tuyú: pidió un crédito y lo estafaron en $126.000

Un vecino de La Costa fue víctima de una estafa cuando intentó solicitar un préstamo y, a raíz de una serie de mentiras, hicieron que el dinero otorgado fuera transferido a otras cuentas.

En diálogo con Costa de Noticias, la víctima explicó: “El 4 de agosto me pongo a buscar en Facebook personas que brinden préstamos para poder comprar el techo de mi casa, me comunico con una firma que se llama Luquitas Préstamos, les paso mi número de contacto y me llaman al día siguiente. Me llama un hombre que se presenta como Daniel Robledo que representaba a la financiera me comenta cuáles son los requisitos para el préstamo que eran recibo de sueldo, CBU, últimos movimientos. Una vez que le mando todos esos datos y fotocopia del DNI me consulta cuánto dinero quería y le dije que 90 mil pesos”.

“Más tarde se vuelve a comunicar de un número 011, me dice que el préstamo estaba apto y que al otro día me lo depositaban. Finalmente se comunican conmigo y me dicen que me habían depositado 63 mil pesos en mi cuenta, me fijo en el Homebanking y me figuraba ese dinero a nombre de Créditos del Río. Me dice que para acreditar mi identidad debía ir al banco y depositar ese dinero en otro CBU que ellos me pasaban, argumentando que de esa forma ellos confirmaban mi identidad. Voy al cajero, ellos me pasan un CBU a nombre de Débora García, transfiero ese dinero y me dicen que en media hora me acreditaban los 90 mil pesos. Pasaron algunas horas, me comunico con ellos a un WhatsApp y me llaman diciendo que no pueden depositar en mi cuenta porque yo tengo débito automático entonces precisan otro CBU”, agregó.

Continuando con su relato, señaló: “Me pareció raro, pero ante la necesidad o por ingenuo le pido el CBU a mi tía que es portera, les paso todos los datos de ella a la media hora me llaman de un 0221 diciendo que le habían acreditado 60 mil pesos a mi tía, que tenía que hacer el mismo procedimiento que yo y me pasan otro CBU a nombre de Zoe Casco. Vamos con mi tía al cajero, estaba el dinero en su cuenta y hacemos la transferencia como nos pidieron. A los 15 minutos me llaman de otro número y me dicen lo mismo, que no lo pueden hacer”.

Finalmente, la víctima se comunicó con la financiera Créditos del Río. “Ellos me dicen que me habían dado un crédito. Ante esto yo les dije que ellos me habían depositado dinero pero que nunca habían hablado conmigo, es decir que alguien se hizo pasar por mí o ellos eran parte de la estafa. Yo nunca firmé nada, nunca me llegó nada a mi mail. Alguien pasó mis datos personales, pero dio otro número de teléfono y otro mail donde aprobaron el crédito. Mi tía también llama a la financiera y le habían sacado el crédito a nombre de ella, en la financiera tenían registrado un llamado con ella algo que nunca pasó”, contó.

El vecino y su tía realizaron la denuncia correspondiente y están haciendo público el hecho para evitar que más gente sea estafada por estas personas. “En Facebook encontré un grupo que se llama ‘Estafados por Lukitas’ donde hay más de 300 personas que sufrieron la misma estafa y también figura la misma financiera. Tengo captura de pantalla de todas las comunicaciones, registro de los CBU a dónde hicimos las transferencias, todos los números de teléfono y también los datos de la financiera. Se abusan de la necesidad de la gente y no quiero que le pase a nadie más. En una de las conversaciones con ellos se escuchaba mucha más gente hablando por teléfono”, manifestó.

Fuente: Costa de Noticias