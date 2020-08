VIDEO | La exigente preparación física de la “Peque” Pareto en Santa Teresita rumbo a Tokio

La campeona olímpica de judo, Paula Pareto, finalizó este sábado la tercer semana -de cinco- de una preparación junto a su equipo de trabajo en una “burbuja” diseñada especialmente en Santa Teresita, el lugar elegido por el Enard y el Comité Olímpico Argentino (COI) para realizar los entrenamientos.

El entrenamiento, efectuado bajo un estricto protocolo, como ha manifestado la propia Pareto, es arduo e incesante, consta de varias actividades por día ya que hacen doble turno. Entre las mismas se destaca el difícil ejercicio -que quedó registrado en el video- de correr entre los médanos característicos de la ciudad balnearia de La Costa.

Ya restan solo 14 días para la finalización de esta puesta a punto intensiva. “La verdad que no quedaba otra que hacer esto, porque hacía cinco meses que no me entrenaba con contacto. Cuando estuve en Rusia, sólo hice gimnasio y la competencia se suspendió por la pandemia justo cuando yo llegué. Así que es clave volver al judo, porque la idea es que en octubre y en noviembre se retomen las competencias oficiales pensando en Tokio. Y si todo se complica y los Juegos no se hacen, al menos habré hecho lo máximo que pude para competir”, indicó Pareto.

Mirá el video publicado por MDA Noticias: