Actualidad de Clubes de Fútbol en La Costa: sin torneos, con un gran trabajo social y planificando el 2021

Durante una entrevista ofrecida para Opinión, el Presidente de la Liga de Fútbol del partido de La Costa, Diego Lemos, anunció que “con esto del Covid se ha tomado la decisión con todos los clubes de este año dar por finalizado el torneo”, al tiempo que se lamentó que “este año no pudimos comenzar nada”, aunque en relación a la cancelación de los torneos consideró que “ha sido lo más sensato”.

En este aspecto, Lemos explicó que los clubes recibieron un protocolo por parte de AFA para poder llevar a cabo los torneos, pero aclaró que “el protocolo que nos había bajado AFA era imposible para los clubes, ya que tenía un costo muy elevado”, y lo cierto es que recordó que “hoy los clubes no estamos económicamente de la mejor manera como para afrontar esto”.



No obstante, el 2020 no ha sido un año perdido en este ámbito, ya que Lemos resaltó que “hoy muchos clubes estamos trabajando desde otro lado”, y en este aspecto enfatizó que ante la actual situación “hemos parado la pelota para un campo de juego, pero hemos avanzado moviendo la pelota a nivel solidario, que hoy mucha gente lo necesita”. En este sentido, manifestó: “Estamos con las ollas solidarias ayudando a la gente que más lo necesita. Están abiertas las puertas a todos los vecinos, no importa hoy el color deportivo ni nada, hoy importa ser solidario”.



Mientras tanto, al mismo tiempo se trabaja en la elaboración de diferentes estrategias y proyectos para el 2021, ya que como bien mencionó Lemos, a pesar de la pandemia “seguimos trabajando, pensando y armando para el 2021 todo el calendario deportivo, que ojala se pueda”, al tiempo que adelantó: “Tenemos una reunión con el Ejecutivo para ir viendo una ayuda económica de parte del municipio para el 2021, porque el año que viene va a ser un año difícil”.