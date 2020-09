Atención amantes de los gatos: ¿es bueno dejarlos salir?

Un especialista en la conducto felina se refirió al tema y develó la duda de muchos dueños de gatos que suelen dejarlo deambular por la vía pública a modo de paseo. La gran cuestión: ¿es bueno hacerlo? según el reconocido adiestrador especialista en modificación de conducta felina, Hernán Pesis, no.

Los justificativos para incurrir en estas prácticas son varias, dado que los gatos son animales independientes que suelen querer hacer lo que les da la gana y una de esas actividades es recorrer el afuera.

Algunos de los argumentos expuestos por los amantes de esta especie son que los gatos que salen son más felices, que son autónomos y necesitan salir, que en la naturaleza no viven encerrados, que aquellos castrados no se alejan mucho, que si no lo dejan salir se ponen demandantes y agresivos, que nunca tuvieron inconvenientes, que los gatos de interior se vuelven sedentarios y gordos, que dejarlos salir disminuye los problemas de comportamiento.

Conforme explicó el propio Pesis, todos estas puntos son “excusas” que se pueden refutar rápidamente debido que cada apreciación puede ser suplantada por diversas actividades en el interior del hogar ya que de lo contrario, al salir a la calle, pueden ser susceptibles de sufrir accidentes, envenenamientos, vandalismos, peleas con otros gatos y hasta contagio de enfermedades, además de poder perderse.