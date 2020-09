ATENCIÓN | Costeros alerta por reiterados intentos de estafas telefónicas

En varias oportunidades se han registrado casos de estafas a través de comunicaciones telefónicas o mensajes por WhatsApp por parte de personas que se hacen pasar por representantes de alguna institución nacional y de esa manera robarle datos a la gente y quitarles dinero.

Anteriormente se había denunciado un modus operandi de estafa mediante la utilización del ANSES como forma de llegar a los vecinos de La Costa para cometer el ilícito.

En esta oportunidad, ya ocurrieron numerosos casos a residentes de diferentes localidades del distrito costero, en donde reciben un llamado haciéndose pasar por integrantes del Ministerio de Desarrollo de la Nación que felicitaba a la víctima por ser beneficiada con la tarjeta alimentar pidiendo información personal.

Una de las personas que sufrió este intento de robo fue Andrea Letveñuk, quien relató lo sucedido en su cuenta personal de Facebook: “Hace un ratito me llamaron al teléfono fijo diciendo que fui beneficiada con la tarjeta alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, por $14.000 por mes y un total de $44.000 al finalizar el tercer mes por la pandemia”.

En ese sentido agregó: “El chanta que me llamó me dio su nombre, apellido y DNI, dirección y teléfono y que a la brevedad llegaría la tarjeta a mi domicilio, pero para no perder el beneficio tenía que ir en media hora al banco con mi tarjeta y poner la clave que me daba”.

Por último añadió: “Le dije que iba a esperar a la llegada de la tarjeta y me insistió que debía ir sino expiraba la clave. Obvio que le dije que no y que primero iba a corroborar sus datos a lo que me contestó usted se pierde el beneficio del dinero, siga laburando. Ojo estén alerta hay sinvergüenzas y estafadores”.