Comunicadores manifestaron su “profundo rechazo” al levantamiento policial

Periodistas y comunicadores sociales del Partido de Villa Gesell manifestaron su repudio a las acciones llevadas adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien destacaron comprender las necesidades salariales de las fuerzas de seguridad, consideraron que el modo del reclamo “atenta contra el orden constitucional y el funcionamiento democrático”.
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LAS Y LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE LA CIUDAD DE VILLA GESELL MANIFESTAMOS NUESTRO PROFUNDO RECHAZO ANTE LOS ACCIONES SEDICIOSAS LLEVADAS ADELANTE POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE ATENTAN CONTRA EL ORDEN CONSTITUCIONAL Y EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO.
AL MISMO TIEMPO, RECONOCEMOS LA NECESIDAD DE RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA TODOS LOS Y LAS TRABAJADORES ESENCIALES ESTATALES Y LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES LABORALES.
CABE REMARCAR QUE ESTAS ACCIONES ENMARCADAS EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA QUE ATRAVESAMOS, CON LAS RECONOCIDAS DIFICULTADES ECONÓMICAS Y SOCIALES PERO SOBRE TODO SANITARIAS QUE NOS TOCAN VIVIR COMO SOCIEDAD, Y COMO PAÍS, AGUDIZAN AÚN MÁS LA PREOCUPACIÓN QUE ABUNDA DADO QUE LAS MISMAS SE DAN POR FUERA DE TODO MARCO DE LEGALIDAD Y PONEN EN PELIGRO SANITARIO A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.
ASIMISMO, COMO PERIODISTAS Y COMUNICADORES COMPROMETIDOS CON LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DEL ESTADO, CON LA REALIDAD DEL PAÍS, LA PROVINCIA Y DE NUESTRA CIUDAD, DEJAMOS DE MANIFIESTO NUESTRO COMPROMISO INCONDICIONAL CON LA DEMOCRACIA Y CON LAS AUTORIDADES ELEGIDAS POR EL PUEBLO ARGENTINO Y REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS ENÉRGICAMENTE CUALQUIER ACTO QUE AMENACE EL VALOR SUPREMO DE LA VOLUNTAD POPULAR.
PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE VILLA GESELL