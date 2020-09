El Movimiento Evita continúa con 13 ollas populares y más de 20 merenderos

Con un total de 13 ollas populares distribuidas en las distintas localidades del partido de La Costa, y más de una veintena de merenderos, los referentes del Movimiento Evita del distrito hacen su aporte a la comunidad, llegando con alimentos a quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo, entregan barbijos y artículos de limpieza en los barrios más humildes del municipio.

Al respecto de ello se refirió Rodrigo Fierro, referente local del Movimiento Evita, en una entrevista ofrecida para Opinión, en la que explicó que debido a la situación de los últimos meses “comenzamos a desarrollar con un poco más de intensidad las ollas comunitarias que ya veníamos desarrollando”, por lo cual precisó que “para el día de hoy tenemos funcionando trece ollas comunitarias y más de veinte merenderos”.



En este sentido, Fierro puntualizó que las ollas populares y los merenderos del Movimiento Evita “funcionan de lunes a viernes en los distintos barrios humildes del partido de La Costa”, al tiempo que indicó que estos espacios “están desde San Clemente hasta Nueva Atlantis”, al tiempo que agregó: “Algunas ollas en un día llegan a más de 200 vecinos y eso conlleva una gran cantidad de insumos, de alimentos, para que se pueda desarrollar y para que a los vecinos les llegue un plato de comida calentito, rico y decente”.



Por supuesto que en la realización y entrega de las ollas comunitarias y los merenderos se llevan a cabo todos los protocolos de sanidad necesarios, al respecto de lo cual Fierro señaló: “Nosotros en todas las actividades y en todos los espacios voluntarios que llevamos adelante siempre tratamos de que todos los protocolos sean llevados adelante a la perfección, que todos los vecinos vengan con su barbijo, desinfectar todas las cosas que entran y salen de los espacios, para también desde nuestro aporte ser parte de la solución y no del problema en lo sanitario”.



Asimismo, Fierro indicó que en oportunidades, cuando reciben donaciones de este tipo, se entrega a los vecinos barbijos y elementos de higiene personal y artículos de limpieza, acerca de lo cual comentó: “Siempre que logramos conseguir barbijos o los insumos necesarios para la desinfección, tratamos de distribuirlos para que no haya nadie que no pueda tener los cuidados necesarios”.