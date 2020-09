Juan de Jesús: “Estamos preparados para la temporada”

El ex Diputado Juan De Jesús se refirió a las cuestiones relacionadas con la próxima temporada de verano, y en este sentido aseguró que se está trabajando fuertemente en la creación de protocolos adecuados para evitar contagios masivos de covid-19, al tiempo que sostuvo que el sistema de salud del distrito se encuentra preparado para enfrentar contingencias en este aspecto.

A pocos meses del inicio del verano, desde el partido de La Costa se está trabajando en la elaboración de protocolos para poder concretar una temporada con turistas, con el fin de poder evitar brotes de contagio de coronavirus, y disponer de medidas adecuadas ante cualquier contingencia. Es por ello que el ex Diputado Juan de Jesús, que actualmente forma parte del Comité Epidemiológico de La Costa, manifestó que “hay que tratar de encontrar la armonía para tratar de que todos podamos ganar algo, no que solamente algunos y los otros nada”.



Así lo expresó el Dr. de Jesús durante una entrevista ofrecida para Opinión, en la que señaló que para ello se está trabajando mancomunadamente con diversos sectores, al tiempo que resaltó que una de las premisas se centra en que “un valor que vamos a poder vender es que acá hay garantías de que vamos a cuidarnos, de que nos podemos cuidar”.



En este aspecto, una de las alternativas que se está evaluando es la posibilidad de solicitar al ingreso de los turistas un certificado que reporte resultados negativos del virus en un testeo previo, de acuerdo a lo que mencionó el Dr. de Jesús, con el fin de “tratar de cuidar a esas personas y también que los que estamos acá sepamos que los que vienen, vienen con ese certificado”. Si bien admitió que durante la temporada “podrá aparecer el coronavirus” en el distrito, lo cierto es que sostuvo que “no nos va a generar grandes desastres”.



En este aspecto es sumamente importante el sistema de salud local, en relación a lo cual el Dr. de Jesús aseveró que en estos momentos “en el sistema de salud estamos muy bien, está trabajando muy bien, están preparados”, al tiempo que resaltó que “hemos tenido algunos casos y muchos se han resuelto satisfactoriamente por la preparación, la idoneidad y la entrega que ha tenido todo el sistema de salud”. Por tal motivo, enfatizó: “Hoy podemos decir que lo que se ha hecho a lo largo de tantos años, de poner a la salud como prioridad, nos llevó a tener los hospitales que tenemos, la tecnología que tenemos, la idoneidad de los profesionales que tenemos”.



Por otra parte, durante la charla el Dr. de Jesús se refirió a las recientes declaraciones del ex Presidente Eduardo Duhalde, quien consideró que el año próximo no habrá elecciones y vaticinó un golpe de Estado. En este sentido, el Dr. de Jesús calificó las declaraciones del ex mandatario como que “se suma a los que están intentando esmerilar el poder o el trabajo de un gobierno que fue elegido hace apenas 8 meses, de los cuales 5 nos hemos pasado en cuarentena”.



Es por ello que el ex Diputado señaló que dentro del peronismo nacional y en la sociedad argentina en general, las declaraciones de Duhalde “no cayeron bien, más que nada teniendo en cuenta la situación de angustia que tiene toda la población”. Asimismo, sentenció que las figuras que han tenido roles importantes en la política argentina deben “tener prudencia”, ya que consideró que las declaraciones como las que ha vertido Eduardo Duhalde “cortan cualquier posibilidad de pensamiento de un horizonte tranquilizador”.



Si bien en su análisis, el Dr. de Jesús señaló que “algunas cosas realmente como lo del militarismo en América puede ser que tenga algo de razón”, lo cierto es que aseguró que “en la Argentina ya es patrón del ADN de cada uno de los ciudadanos el Nunca Más”, por lo que subrayó que “mientras tengamos esa conciencia va a ser muy difícil cualquiera de estas cosas”, al tiempo que mencionó: “Los golpes militares a ultranza no van más, porque las fuerzas militares argentinas hoy están sujetas a la democracia y al servicio de la Patria”.



Por último, el Dr. de Jesús resaltó que en la coyuntura actual “tenemos que tener serenidad, tenemos que cuidar nuestra vida y la vida de los demás”, ya que ello no solamente nos va a permitir “dominar este virus”, sino que también “poner en marcha la economía”, al respecto de lo cual concluyó sosteniendo que “el Gobierno ya tiene un plan para poner en marcha la economía”.

