La Cooperativa de San Clemente se prepara para la temporada

Cooperativa de San Clemente del Tuyú, también debió reacomodarse en cuanto a los servicios que presta en esta Pandemia en lo referente a servicios de agua, cloacas, obras en ejecución, nuevas formas de comunicación con los usuarios, transporte y como se preparan para la temporada 2020/2021. Del Tuyú noticias entrevistó a su Gerente Miguel Ángel Sécolo y al Secretario Pedro Palaciosde la Cooperativa en esta cuarentena por COVID-19.

Nuevas Formas de Comunicación.

“Nosotros nos vimos sorprendidos como todos aquel jueves 19 de marzo por el decreto de la cuarentena obligatoria. Inmediatamente el viernes 20 el Consejo de Administración se reunió a la mañana temprano con los encargados de cada área de la cooperativa y creamos un diagrama de emergencia para todos los servicios, incluída la operación de las plantas tanto la depuradora como la potabilizadora. Fueron esquemas de emergencia con los que nos manejamos, hasta que empezamos a trabajar administrativamente a puertas cerradas en el ámbito de la Cooperativa en Av. lll y Calle 15. La pandemia nos empujó a tomar algunas medidas que veníamos demorando porque no estaba la necesidad hasta ese momento de establecer nuevos canales de comunicación con el asociado y más opciones de pago electrónico para facilitarle el pago del servicio. Nosotros hasta antes de la pandemia teníamos mucha operación por ventanilla con tarjetas de débito y crédito pero no tanto en los pagos electrónicos. Nuestro equipo del área de sistemas y tesorería en conjunto con las asesorías Contable y Legal arbitraron los medios para agilizar las nuevas formas de comunicación. Destaco la responsabilidad del asociado que siempre quiso estar al día con el pago de los servicios; de todos modos los índices de cobrabilidad bajaron, no a los niveles que uno escucha en otros distritos. Nosotros tenemos 14.000 asociados, un porcentaje muy grande no vive permanente acá; al no poder venir de Buenos Aires se empezaron a manejar telefónicamente y por mail”.

Protocolos 2020.

“En la tercera semana de abril nos autorizaron a abrir las puertas con todos los protocolos. Siempre nos manejamos con las disposiciones que el municipio iba flexibilizando. La tecnología no llegó a todo el mundo, nuestros asociados mayores nos pedían venir a pagar a la sede. Así establecimos el cobro por ventanilla, con protocolo sanitario, se vidriaron todos los escritorios de la atención al público. Se generó una doble circulación entraban por puerta principal de Av.lll y salían por la puerta del costado de Av.lll; es decir no volvían sobre sus pasos para retirarse, con distancia social, con barbijo, alcohol en gel, amonio cuaternario, hasta hoy sigue siendo así, y estimo que será por mucho tiempo. Nosotros tenemos la gente de transporte que toma servicio en el puerto, las dos plantas, el galpón donde se distribuyen las tareas y las oficinas de administración; en todos esos lugares a la mañana cumplimos con el protocolo de tomarnos la temperatura. La Doctora Meckert nuestra médica laboral en colaboración con Carlos Caminos y Evelina Sangorrin ingeniero e ingeniera en Seguridad e higiene, han elaborado una planilla que nos permite llevar un registro diario de todo nuestro personal. En la cooperativa no hubo ningún despido, tenemos personal considerado de riesgo de más de 60 años que está en aislamiento preventivo como indica el protocolo, y ha seguido cobrando su sueldo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso de COVID”.

Obras en Ejecución.

“Una novedad auspiciosa es que hemos empezado a concretar el proyecto que teníamos de ampliación de la capacidad de potabilización de la planta potabilizadora. Hoy estamos con 25m3 por hora y la vamos a llevar a 100m3 por hora. Consiste en un trabajo de obra civil dónde se ampliarán las piletas, se va a modernizar la aireación del agua, se está construyendo una cisterna donde se colocarán 2 agitadores que generarán el contacto con el oxigeno, hasta ahora se hacía por caída libre del agua desde una torre, ahora se hará por agitación. Con esto vamos a mejorar la calidad del agua, que si bien el producto que se entrega hoy, siempre cumple con valores que la hacen potable, después de esta modificación se mejorará aún más la calidad y también nos da la posibilidad de extender la red; siempre y cuando, tengamos el aval de la Universidad de La Plata, en los estudios de las napas donde hacemos la extracción.

Es decir, en la próxima temporada ya tendremos los 100m3 por hora. Es una inversión importante porque hay partes que no las podemos hacer nosotros, por lo tanto tenemos que tercerizar. Paralelamente se está haciendo una limpieza del acueducto, para complementar la ampliación de la planta, siempre el objetivo es mejorar el servicio”.

La pérdida del Contador Gustavo Melones.

“En tema transporte aquí en nuestra cooperativa vivimos una situación muy triste; el fallecimiento del contador Gustavo Melones, consejero de la cooperativa hasta el día de su fallecimiento. Fue Melones, a fines de 2004, quien se puso al hombro la implementación del servicio de transporte, fue quien lo gestionó y manejó hasta ese trágico día de éste Agosto. Fue para nosotros una pérdida muy dolorosa porque era un gran profesional, de una calidad humana reconocida por todos. Los extrañamos mucho, él se ganó un lugar muy importante entre nosotros”.

Temporada 2020/2021

“Nosotros necesitamos la temporada, tenemos la esperanza de que con protocolos habrá temporada. En nuestro parecer la gente está bastante concientizada; tendremos que hacer cumplir los protocolos y cumplirlos. Acá hay algo que debemos aceptar; el modo de vincularse ha cambiado para siempre.

Fuente: Del Tuyú Noticias