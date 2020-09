Las 6 fake news más desmentidas sobre el COVID-19

Ya son más de 28 millones de contagios y 900 mil muertes en todo el mundo, desde aquel día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de coronavirus.

Al momento de esta declaración el 11 de marzo pasado, el virus ya circulaba en los cinco continentes, pero más de dos tercios de los casos registrados se encontraban en Asia. Sin embargo, fue en Europa donde se propagó con mayor rapidez y para la segunda quincena del mes más del 80% de los nuevos casos fueron detectados en ese continente.

El epicentro de la pandemia se desplazó después a Estados Unidos y más tarde a América Latina, que experimentó un fuerte incremento de casos y muertes a partir de junio, hasta convertirse hoy en la región más afectada, con más de 300 mil fallecimientos y cerca de 8 millones de infectados a 6 meses de su inicio.

En medio de esta problemática global y ante una epidemia informativa (infodemia) que genera miedos y preocupaciones infundadas, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública lanzó en abril la plataforma Confiar, para informar a los argentinos sobre las comunicaciones oficiales, que incluye una sección que desmiente fake news vinculadas a la pandemia con argumentos científicos.

A 6 meses de declarada la pandemia, 6 de las fake news desmentidas por investigadores del Conicet en la plataforma Confiar:

Fake news: el 80% de pacientes recuperados de COVID-19 tiene secuelas cardíacas

En un estudio realizado en Alemania en el marco de la pandemia, en el que se analizaron 100 pacientes que habían tenido COVID-19 con distinta severidad, se observó que muchos presentaban algunas alteraciones cardíacas que no estaban presentes antes de la enfermedad. Sin embargo, basándose solamente en este estudio y en esta cantidad de pacientes, no se puede afirmar que el 80% de todos los pacientes que se enfermaran de COVID-19 van a tener secuelas cardíacas. Se necesita realizar más estudios y evaluar un mayor número de casos para probar esto.

Fake news: la calvicie es un factor de riesgo para COVID-19

Un estudio reciente sugiere que la disminución de las hormonas sexuales masculinas puede incrementar el riesgo de padecer complicaciones asociadas a la infección por el nuevo coronavirus. Sin embargo, como en el propio trabajo contemplan, no han utilizado un grupo control (es decir, personas no infectadas por COVID-19) y deben aumentar la cantidad de individuos analizados. En el estudio, además, no se contemplan otras condiciones como enfermedades subyacentes, un factor muy importante porque evalúan personas de mayor edad, que estadísticamente tienen más comorbilidades asociadas y mayor probabilidad de complicaciones.

Fake news: consumir huevos genera protección contra la infección por COVID-19

No existen evidencias que demuestren que ingerir algún alimento en particular evite que nos infectemos con el nuevo coronavirus y, por lo tanto, tener la enfermedad COVID-19. Tampoco de que sirvan a modo de tratamiento. Cabe destacar que no hay, a la fecha, ningún tratamiento aprobado para prevenir ni tratar el nuevo coronavirus. Una nutrición y alimentación adecuada contribuirá a que el sistema de defensa del organismo (sistema inmune) sea más efectivo, pero no es el único factor determinante.

Fake news: poner la ropa al sol inactiva al virus del COVID-19

No hay evidencias de que la luz solar sea capaz de inactivar las partículas virales. Los rayos ultravioletas provenientes del sol son de tres tipos: UV A, UV B y UV C. Los rayos UV C son los únicos que son capaces de matar gérmenes, pero son filtrados por la capa de ozono, por lo que no llegan a la Tierra. Los estudios que existen al momento sobre la inactivación del nuevo coronavirus en distintas superficies indican que se puede reducir su presencia en superficies mediante la exposición a altas temperaturas y con soluciones de alcohol 70% o lavandina.

Fake news: el papel de diario no transmite el virus del COVID-19

Un estudio hecho durante la pandemia determinó que el nuevo coronavirus puede permanecer activo en papel de impresión (como diarios) o papel tissue (servilletas) hasta 3 horas a 22ºC y 65% de humedad. En papeles de superficie más lisa como billetes, el virus permaneció activo hasta 4 días. La duración del virus sobre estas superficies depende de la temperatura y de la humedad; a bajas temperaturas puede permanecer activo aún más tiempo. Con estas evidencias no puede descartarse que el papel de diario u otros papeles que estén expuestos o sean manipulados por personas infectadas pueda transmitir el virus.

Fake news: los niños se contagian COVID-19 pero no lo transmiten a otras personas

No hay estudios que comparen a niños y adultos en cuanto a la propagación del virus y, debido a que la mayoría de los niños son asintomáticos, muchas veces no se detecta que se infectaron, por lo que no se evalúa si contagiaron o no a alguien. En algunos de los pocos casos estudiados de niños con COVID-19 se estableció que podrían haber sido el caso inicial y haber contagiado a miembros de su familia. Por esto, con las evidencias disponibles, no se descarta que los niños puedan contagiar.

Fuente: Entre Líneas Info