¿Qué es la triquinosis y cómo prevenirla?

El área de Bromatología informó que en los últimos días se han detectado casos de triquinosis, con lo cual se alerta a toda la población a no adquirir chacinados sin rótulo y a los que lleven adelante la faena de cerdos para consumo propio deberán realizar el análisis correspondiente.

Asimismo, quienes realicen una faena familiar de autoconsumo: no consumir, ni probar la masa, hasta tener el resultado del análisis.

Para hacer el mismo, se debe llevar un trozo de entraña a la Oficina de Producción de Casco Urbano, o en la Delegación de Pavón o Delegación Las Chacras de lunes a viernes.



La triquinelosis (también llamada triquinosis o triquiniasis) es una enfermedad parasitaria causada por un nematodo del género Trichinella, que se adquiere al consumir carne con larvas del parásito y presenta síntomas gastrointestinales (diarrea), dolor muscular y articular.



Cuando una persona come carne infectada de cerdo o de animales salvajes, los quistes de Trichinella son digeridos en el estómago, por lo que se liberan las larvas, que se dirigen al intestino y crecen hasta convertirse en nematodos adultos, alcanzando una longitud de 2 a 4 milímetros. Dentro de las 48 horas se diferencian sexualmente para luego reproducirse.



Las larvas generadas son expulsadas a la luz intestinal penetrando en la mucosa y migrando a través de los capilares linfáticos y del torrente sanguíneo, para finalmente llegar la musculatura esquelética donde se acantonan intracelularmente para permanecer vivas durante años; las células musculares que albergan las larvas se denominan células nodrizas.



La ingesta de la carne infectada origina un nuevo ciclo, permitiendo a las larvas su maduración y reproducción en el nuevo hospedador.



La presencia de larvas en la luz intestinal, su diseminación y su destrucción parcial, la invasión de las fibras musculares esqueléticas, originan un proceso de tipo tóxico-alérgico que es responsable de la clínica de las varias fases de la triquinosis.



Los síntomas de esta enfermedad son los siguientes:

• Fiebre

• Dolor abdominal

• Calambres

• Diarrea

• Dolor muscular (especialmente al respirar, masticar o al usar músculos largos)

• Palpitaciones

• Edema palpebral

• Rash cutáneo

• Cefalea, visión borrosa.



Cabe destacar, que no hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas han invadido los músculos. El albendazol o el mebendazol puede actuar sobre las formas intestinales, pero no sobre las formas musculares. Los analgésicos pueden aliviar el dolor muscular.



Hay situaciones que requieren asistencia médica en los casos de presentar síntomas característicos de la enfermedad (edema palpebral indoloro, mialgias, dolor abdominal, cefalea, visión borrosa y arrítmias).



Muchos casos de triquinosis pasan desapercibidos por ser paucisintomáticos. En zonas endémicas el parásito alcanza un gran equilibrio con el hospedador, que, a su vez a través de la respuesta inmune, controla los síntomas de la enfermedad.



¿Cómo debo prevenir?



Principalmente evitar el consumo de la carne de animales no inspeccionados por las autoridades veterinarias.



Las carnes de cerdo y de animales salvajes deben cocinarse completamente. El congelamiento a temperaturas inferiores a -18 ºC. durante 3 o 4 semanas mata el organismo enquistado, excepto las cepas árticas de Trichinella nativa y de Trichinella britovi (esta última endémica en España), muy resistentes a la congelación.



La esterilización con rayos gamma de los productos cárnicos mata al parásito y a sus quistes. Métodos como ahumar, secar y salar la carne no son confiables para prevenir esta infección.