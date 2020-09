Región: Pinamar ya superó a Dolores en casos de COVID-19

En los últimos 10 días se registraron alrededor de 150 nuevos casos de coronavirus en Pinamar, lo que pone en alerta la capacidad del sistema de salud local, que según el último parte, suma un total de 374 casos totales.



El nuevo brote en la ciudad pinamarense coincide con la apertura para el ingreso de propietarios no residentes, una situación que otros municipios turísticos no permiten de acuerdo al decreto nacional. “En las últimas tres semanas ingresaron ocho mil propietarios al Partido de Pinamar a poder ver sus casas”, admitió el intendente Martín Yeza.



En ese sentido, el aumento considerable de contagios generó que Pinamar supere en casos activos a Dolores -97 contra 57-, el municipio que fue de los primero en alarmar a la región bonaerense con una serie de infectados masivos.



En base a las últimas tres semanas que refirió Yeza en donde ingresaron casi 10 mil no residentes, se conocieron 163 casos. Estos números son bastante disímiles a los municipios aledaños, que hoy tiene 97 casos activos. En General Madariaga hay 31 contagios activos; Villa Gesell 14 activos; y en el Partido de La Costa sólo 2.

Además de Pinamar y Dolores, los otros distritos que se posicionan con más casos de COVID-19 en la zona, son Tandil, gobernada por Miguel Ángel Lunghi, y Mar del Plata, liderada por Guillermo Montenegro, todos jefes comunales vinculados a Juntos por el Cambio.