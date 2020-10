¿Campings prohibidos en verano? La decisión final estaría en manos de los intendentes

El dueño del camping marplatense El Griego, Cali Pilaftsidis, dijo en el móvil de Radio Brisas que la letra chica de los anuncios realizados ayer por el gobierno provincial no hablan de prohibición de la actividad si no de una sugerencia de no abrir, y dijo que la decisión final la tomarán los intendentes.

El empresario recordó que “se habían aprobado los protocolos para la vuelta a la actividad”, e indicó que “los títulos eran que estaban prohibidos los camping pero en la letra chica no es un no definitivo, si no una sugerencia de no abrir y eso nos deja más tranquilos”. Ante esto, reveló que “hablando con funcionarios provinciales nos dijeron que la decisión final será de los intendentes”.

Lo que sí adelantó es que tendrán que achicar la cantidad de personas que puedan ingresar al camping para cumplir con todos los protocolos.