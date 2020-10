El crudo relato de una mujer de San Bernardo que sufre violencia de género: “Hizo de mi vida un infierno”

Una vecina san bernardina nacida en Mar de Ajó hace unos días atrás contó el drama que está viviendo con su ex pareja, relación que finalizó hace más de dos años pero que aún sigue provocando problemas de violencia de género con quien es el padre de sus hijos.

Según relató la propia víctima -citado a continuación de manera textual- en una publicación que realizó a través de su cuenta de Facebook contó qué fue lo que ocurrió:

“HOLA BUENAS TARDES. MI NOMBRE ES VALERIA LEGUIZAMON, NACi EN MAR DE AJO TENGO 28 AÑOS HACE UNA SEMANA HICE UNA PUBLICACION CONTANDO EL DRAMA QUE ESTOY PASANDO PORQUE EL PAPA DE MIS HIJOS (DAMIAN AGUSTIN PARAVICINI) NO ENTIENDE QUE NUESTRA RELACION SE TERMINO HACE YA DOS AÑOS Y MEDIO, COMO CONTE TENGO VARIAS DENUNCIAS EN SU CONTRA X VIOLENCIA Y PENALES Y HASTA HACE UN PAR DE DIAS NUNCA HABIA TENIDO NINGUNA SOLUCION, DIGO HASTA HACE UNOS DIAS PORQUE ANTES DE AYER EL DIA 29/09 PARA SER MAS EXACTOS LA POLICIA QUE DESDE EL ULTIMO HECHO SE COMPROMETIO A BUSCARLO, ENCONTRARLO Y NOTIFICARLO PARA TOMAR MEDIDAS EN EL ASUNTO, FINALMENTE LO ENCUENTRAN EN EL DOMICILIO DONDE HACE YA CASI UN AÑO QUE PARA AHÍ, STROBEL Y GABOTO EN SAN BERNARDO LO LLEVAN DEMORADO A LA COMISARIA DE DICHA LOCALIDAD DONDE LO TIENEN DEMORADO TAN SOLO HORAS, Y EL TENIENDO ANTESCEDENTES DONDE INCUMPLE LA LEY Y TIENE UN PEDIDO DE INTERNACION OBLIGATORIA DEL JUEZ DEL DISTRITO 6 DE SAN ISIDRO PARA REHABILITARSE YA QUE ES UNA PERSONA ADICTA Y ENFERMA. EL FISCAL (DIEGO OLIVERA ZAPIOLA) PASADA LAS HORAS QUE NO FUERON MUCHAS LO LIBERO CON LA EXCUSA DE QUE EL TIENE DERECHOS Y DEJANDOLO SUELTO COMO SI NADA VICE SUCEDIDO.ULTRAJANDO MIIS DERECHOS A VIVIR INTRANQUILA AL DE MIS HIJOS NO PODER DISFRUTAR DEL AIRE LIBRE, PORQUE NO SABEMOS EN QUE MOMENTO ESTE SUJETO PUEDE VOLVER A DESTROZAR UNA VIDRIERA,UN COCHE O SIMPLEMENTE GOLPEAR A UNO DE LOS NUESTROS PORQUE EVIDENTEMENTE SE SIENTE IMPUME YA QUE HAGA LO QUE HAGA COMO ES UNA PERSONA Y TIENE DERECHOS LO SUELTANENTIENDO QUE TODOS TENEMOS DERECHOS PERO EXIJO QUE SE HAGA ALGO COHERENTE, QUE LA JUSTICIA ME APOYE Y NO DEJE PASAR MI CAUSA. NECESITO VOLVER A ESTAR TRANQUILA EN MI CASA Y NO DESPERTARME A LA MADRUGADA CON POLICIAS EN MI CASA . NECESITO UNA VIDA TRANQUILA COMO LA DE CUALQUIER SER HUMANO. YO TENGO TODAS LAS MEDIDAS BOTON ANTIPANICO , RESTRICCION LA CUAL EL ROMPE Y NOSE LLEVA CONSECUENCIA DE ESO. UNA ABOGADA Q SE ESTA MOVIIENDO LO MAS RAPIDO Q LA DEJAN. PERO AHI UNA REALIDAD SI EL FISCAL NO SE PONE SERIO CON ESTOS TEMAS ES IMPOSIBLE Q NO NOS SIGAN MATANDO. TIENE PRUEBAS HASTA Q QUISO MATAR A SU PROPIA MADRE. Y TODO LO Q YO NOMBRE TENGO PRUEBAS ADJUNTO TODO A LA PUBLICACION. NO HAY LEYES CLARAMENTE CON TODO ESTO Q NOS PROTEJAN. PERO YO VOY A SEGUIR INSISTIENDO. GRACIAS A LAS DE GENERO Q SE PUSIERON EN CONTACTO”

Hace un tiempo atrás, el pasado 23 de septiembre hizo el primer post en donde decía lo siguiente:

“Hola buenas a todos! no tan buenas para mi ultimamente, soy valeria leguizamon. Vivo en san bernardo, muchos me conocen y otros no pero hoy necesito de la ayuda de todos para poder encontrar a una persona que esta haciendo mi vida un infierno, Damian agustin paravicini, muchas veces me sente con el telefono en la mano y leia a muchas mujeres pasarlo y hoy que me toca vivirlo puedo asegurar qe es horrible. Se trata del papa de mis hijos con el cual hace dos años y medio que estoy separda y desde ese momento no deja de hostigarme y complicarme la vida. Hace 2 semanas se presento en mi domicilio y me rompio la luneta del auto de mi hermana, El mismo dia en la calle a los golpes intento sacarme del vehiculo nuevamente en mi domicilio me rompio la camioneta del reparto tenemos una panaderia en la calle tucuman y casi belgrano, obviamente que cada hecho con su denuncia correspondiente ha tenido episodios violentos conmigo tanto verbal como fisico, realice denuncias en la comisaria de la mujer obviamente tengo restriccion desde antes que arranque la pandemia por sus hechos de hostigamiento continuos tengo el boton de antipanico, pero cada denuncia que realizo al no poder notificarlo el sigue dando vuelta y jodiendome, el domicilio que yo tengo como su ubicacion desde el dia que rompio el auto de mi hermana supuestmente ya no lo habita mas. En el di de ayer a las 20.40hs nuevamente en mi domicilio, ataca la panaderia con piedras y ladrinos reventandome los vidrios y obviamente huyendo. Siendo las 1:10 de la madruga llamados de amenazas diciendo q el me enseñaria a jugar y q esto terminara de una sola forma.El unico dato certero que tengo trabaja en TC URBAN MOTOS. se que hay gente que lo ayuda pero yo no puedo nombrarla ya que corre peligro mi vida y la de mis familiares.Necesito que por favor compartan yo adjunto a la publicacion mis denuncias y sus amenazas. Quiero que una vez por todas lo encuentren lo notifiquen y yo pueda vivir en paz. Hace dos años y medio que vengo aguantando y el sigue jugando con mi paciencia mi salud y la de mis allegados. Necesito saber su ubicacion.. y a la persona q lo ayuda q no se olvide q el vino de una mujer.. Y HOY SIENTO QUE LA JUSTICIA VA AH TOMAR ALGUNA MEDIDA CUANDO PASE ALGO MUCHO MAS GRAVE. LA CONSECUENCIA DE ESO ES Q DOS MENORES VAN A QUEDAR SOLOS… solo pido q si alguien sabe donde para DAMIAN AGUSTIN PARAVICINI