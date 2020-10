Temporada de verano: guardavidas ya tiene su protocolo

Los Guardavidas ya cuentan con un protocolo aprobado de cara a la temporada, donde se apunta a mantener la distancia social, se establecen las metodologías de rescate y los elementos de protección, entre otros puntos.

Según indicó Gustavo Pierce, representante SUGARA, en diálogo con Canal 11 de La Costa, “se creó una comisión con infectólogos, epidemiólogos y se elaboró un protocolo exclusivamente para la actividad de los Guardavidas. Principalmente se establece el distanciamiento social, estar protegidos siempre con mascarillas y anteojos”.

Respecto de la metodología de trabajo, detalló: “En lo que hace a salvamento y rescate, tenemos que tener algunas precauciones con el rescate en sí. Al llegar a la víctima tener cuidado de no enfrentarla, rodearla, tratar de no quedar cara a cara con ella. Hacer control de la víctima y remolque siempre tratando de que la cara apunte hacia otro lado que no sea la cara del Guardavidas”.

En este sentido, agregó: “Estamos hablando de una persona que no está consciente o en condiciones de agarrar los elementos que usamos como salvavidas. Si la persona está consciente y se puede acercar al elemento, nosotros se lo llevaríamos quedando a dos metros de distancia para que la persona se aferre al elemento y la sacaríamos”.

“El Guardavidas que participó del rescate dejaría actuar a otro que estaría en la orilla con la máscara, los lentes y las mascarillas que usamos para suplantar el boca a boca que está terminantemente prohibido usarlo como método de RCP”, explicó.

Por último, hizo hincapié en que “dentro del agua siempre tenemos que procurar que haya distancia social, la gente tiene que tomar conciencia que la distancia social tiene que ser parte preponderante en estas vacaciones. Queremos brindarles las mejores vacaciones, con mucha seguridad, pero también necesitamos colaboración de la gente”.