COVID-19 y temporada: desde Provincia recomiendan no utilizar demasiado los micros de larga distancia

A pocos días del inicio de la temporada de verano, el viceministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak, recomendó evitar el traslado en micros de larga distancia por la peligrosidad que suponen los espacios cerrados y el uso del aire acondicionado.



“Los micros de larga distancia no tienen ventanas para ventilarse y están hechos para el aire acondicionado. Son muy complejos porque hay que tratar de garantizar que haya un sistema de filtros en la circulación del aire, que es muy costoso”, explicó el funcionario de Axel Kicillof en declaraciones radiales a FutuRock.



En ese punto, remarcó que “no es recomendable el uso del transporte de larga distancia porque las probabilidades de que en un transporte de 100 personas, se suba alguien con coronavirus, son muy altas. Y advirtió: “Hay que tener mucho cuidado y tratar de no usarlos en la medida de lo posible”.



Días atrás, desde el Ministerio de Transporte de la Nación informaron el protocolo previsto para los micros de larga distancia, que en principio funciona para el personal esencial. Entre esos puntos, menciona que el ambiente “se renovará 20 veces por hora con el aire acondicionado en modo de no recirculación”.