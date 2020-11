Cuáles son los dos países con mayores índices de Obesidad

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de obesidad en el mundo se triplicaron desde 1975 y por eso es importante concientizar sobre esta condición que afecta la salud en varios niveles.

La obesidad es una acumulación anormal de grasa que puede acarrear otras enfermedades que son nocivas para el organismo. En muchos casos es el primer paso para otras patologías como hipertensión arterial, diabetes tipo II, índices elevados de colesterol y triglicéridos, problemas osteoarticulares, riesgo de padecer cáncer, apnea del sueño y problemas cardiovasculares.

Los dos países con mayor índice de obesidad son los Estados Unidos con un 13% de niños obesos y Egipto con un 35% de adultos obesos. De acuerdo con el Banco Mundial, si no hacemos nada para evitarlo, en 2030 la cantidad de obesos podría ascender hasta el 30% de la población latinoamericana. Por eso es muy importante tener una rutina alimentaria sana y realizar ejercicio.

¿Cómo saber si tenés sobrepeso?

No es lo mismo padecer sobrepeso que obesidad, aunque las dos condiciones deben alertar a la persona. El Índice de Masa Corporal (IMC) es un criterio de cálculo ampliamente aceptado, incluso por la OMS, aun cuando no puede considerarse exacto ya que no tiene en cuenta la edad, el sexo y el porcentaje de grasa corporal en relación a la masa muscular.

El IMC se obtiene al dividir el peso de la persona por su altura al cuadrado (también se puede calcular rápidamente en algunos sitios especializados introduciendo estos valores en un buscador).

Se considera que aquellos que obtienen como resultado entre 18,5 y 24,9 tienen un peso normal; entre 25 y 29.9, sobrepeso; y más allá de 30, obesidad.

Índice de masa corporal (IMC)

· Peso inferior al normal: Menos de 18.5

· Normal: 18.5 – 24.9

· Sobrepeso: 25.0 – 29.9

· Obesidad: + 30.0