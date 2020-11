Falleció Zulema, querida vecina de San Clemente

de 86 años falleció el día de hoy. Toda la comunidad sanclementina la recordará con mucho cariño, ella y su carro rojo se volvieron una postal clásica en las calles del pueblo que quedará por siempre en nuestros corazones.



Dejamos un extracto de una nota escrita por FABIÁN SILVA hace algunos años, quien la describe con mucho amor:



“Todos los que somos de acá conocemos a Zulema (aunque sea de vista) desde hace muchísimos años. Algunos conocerán un poco más su historia de vida si alguna vez le han abierto las puertas de su casa o comercio para ayudarla y brindarle su amistad.



Hace unos días me senté a charlar con ella en uno de esos comodísimos bancos de cemento de plaza Pereira y de ese encuentro salió esta linda conversación con la querida Zulema, para saber algo más sobre su historia de vida.



Yo creo que la mayoría de los sanclementinos la conocemos por su nombre. También se sabe que Zulema no tiene familia y que desde hace muchos años -más de diez (10)- pasa las noches en el hogar municipal de la calle dieciséis (16).



También sabemos que Zulema no tiene nada; pero cuando digo nada, es nada. Ni siquiera tiene familia.

A lo largo de toda su vida laboral Zulema trabajo de empleada doméstica en distintas casas de familia y comercios locales, más que nada en tareas de limpieza.



A Zulema jamás la vi mendigar ni pedir nada. Si alguien le ofrece algo que pueda necesitar, ella lo va a aceptar con todo gusto. También es sabido que es una persona de extrema confianza y sin maldad; lleva muy dignamente su situación de pobreza en la que le toco desenvolverse en esta vida.



Si alguien alguna vez le brindo su amistad sabe que a ella le gusta mucho divertirse. “Está loco” es lo que le sale decir y repite a cada rato cuando alguien de su confianza la hace reír.



No es difícil darse cuenta que Zulema ha tenido una historia de vida para nada fácil y desconocida para la mayoría de nosotros. Pese a ello también es muy querida y querible para quienes tuvieron alguna vez la oportunidad de tratarla y conocerla un poquito más”.

Fuente: Costa Viral