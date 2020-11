Guardavidas vuelven a estar operativos desde el 15 de noviembre

El Secretario de Prensa de la seccional local de Sugara informó que el operativo de seguridad en playa se iniciará a partir del 15 de noviembre, cuando ingrese a trabajar el primer grupo de guardavidas a nuestras costas. Luego de ello habrá diferentes etapas de refuerzo, para que finalmente a partir del 1° de enero se incorpore el plantel completo. Todo el trabajo que llevaran a cabo los guardavidas en esta atípica temporada de verano estará signado por la prevención permanente en cuanto a los cuidados relacionados al Covid.

Con la apertura que se producirá a partir del 1° de noviembre en el partido de La Costa, cuando se permita el ingreso de propietarios no residentes a nuestro distrito de manera masiva, se han delineado las estrategias relacionadas a la seguridad en playa. En este sentido, no sólo se ha dado a conocer algunos de los aspectos principales del protocolo que se deberá cumplir en las playas, sino que también se ha organizado el cronograma de incorporación de grupos de guardavidas y la posibilidad de añadir mayor cantidad de playas.



Sobre ello brindó precisiones Gustavo Pierce, Secretario de Prense de la seccional local de Sugara, durante una entrevista ofrecida para Opinión, en la que informó que el primer grupo de guardavidas que comenzará a trabajar en las playas de La Costa lo harán a partir del “15 de noviembre, que son los primeros que abren la temporada para dar seguridad, porque ya a partir de ese momento va a haber muchos propietarios acomodando sus casas”. De acuerdo a lo que puntualizó, el cronograma de incorporación continuará “con los ingresos que tenemos el 1° de diciembre, después el 15 de diciembre y la otra gran cantidad de guardavidas el 1° de enero, que a partir de ahí estaría el plantel completo”.



De acuerdo a lo que explicó Pierce, uno de los aspectos fundamentales que caracterizará la labor de los guardavidas durante esta temporada de verano se centrará en “hacer especial hincapié en todo lo referente a los cuidados que vamos a tener que tener”, para lo cual informó que contarán con el apoyo de las áreas municipales de Ordenamiento Urbano y Deportes, que “van a colaborar para que nosotros estemos atentos y entre todos haciendo el trabajo que tenemos que hacer este año”.



En este sentido, Pierce señaló que en esta oportunidad los guardavidas no sólo estarán abocados a llevar a cabo rescates y salvamentos, sino que también deberán “hacer cumplir las normas de seguridad que vamos a tener, como el distanciamiento, la colocación de barbijos, el aforo de las playas”, para lo cual existe un protocolo de guardavidas que fue aprobado por el Ministerio de Salud y publicado en el boletín oficial.



En dicho protocolo, según indicó Pierce, se establece que a los guardavidas “nos compete la sanitización, es muy importante el tema de los barbijos, pero también todos los elementos con los que trabajamos tienen que estar sanitizados permanentemente”. Con respecto a los bañistas, señaló que “la gente no va a poder circular por la playa sin el barbijo, y tienen que estar siempre protegidos y mantener las distancias”. Asimismo, algunos de los puntos clave del protocolo de guardavidas precisa que los guardavidas deberán utilizar barbijo y guantes de nitrilo, de manera permanente y obligatoria.



En esta misma línea, el protocolo establece que los mangrullos deberán estar señalizados y con perímetro delimitado a dos metros de distancia de los sectores en los que se encuentran los bañistas. En cuanto a los salvamentos, entre otras cosas menciona: “El guardavidas en una situación de víctima de paro cardiorespiratorio no realizara ventilación boca a boca, sólo realizará compresión torácica. Ante una víctima con síntomas de Covid en el espejo de agua, el guardavidas deberá usar equipo de protección personal, barbijo, guantes, gafas, mascara facial y camisolín”.



Por último, Pierce adelantó que desde la Municipalidad de La Costa consideran la posibilidad de la apertura de nuevas playas para evitar la acumulación de bañistas, acerca de lo cual indicó: “Se podrían agregar playas en el caso que hiciera falta. De acuerdo a la afluencia que nosotros tengamos de la gente y cómo venga la temporada, no es que se van a abrir directamente las playas, sino que lo vamos a ir evaluando permanentemente y el 15 de diciembre se tomaría una decisión en torno a cómo viene la temporada”.