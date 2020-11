Vendedores de playa pueden tramitar permiso de cara al lanzamiento de la temporada

El titular de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la zona sur del partido de La Costa informó que se ha anunciado la apertura de la actividad de venta en playa para la próxima temporada de verano, que por supuesto deberá desarrollarse bajo un estricto protocolo que ha sido aprobado por la provincia de Buenos Aires. Es por ello que a partir de la semana próxima, la institución estará recibiendo la documentación de aquellos vendedores que deseen renovar sus permisos.

Con un fuerte protocolo para evitar la posibilidad de contagios en la playa, se ha confirmado la apertura de la actividad de la venta ambulante en la próxima temporada de verano que se iniciará el 1° de diciembre. Es por ello que la semana próxima se inicia el período de inscripción para aquellos vendedores de playa que requieran de la renovación de sus permisos.



Al respecto se refirió Alberto Díaz, Presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la zona sur de La Costa, durante una entrevista ofrecida para Opinión, en la que informó que esta semana mantuvieron una reunión con autoridades del gobierno municipal, en la cual señaló que “ya nos dieron el aval para poder hacer las filiaciones de la venta ambulante en playa”, al tiempo que se les informó acerca del protocolo, el cual indicó que “se puede ir reforzando o no, según las circunstancias”.



Sin lugar a dudas, la noticia fue más que bien recibida por los trabajadores que todos los veranos se desenvuelven como vendedores ambulantes en las playas del partido de La Costa, por lo que se celebró la decisión municipal al respecto. En este aspecto, Díaz manifestó: “Ante la posibilidad de poder trabajar, que es lo que el vendedor necesita y por lo que estaba muy preocupado, faltaban los últimos ajustes a través de provincia y también con los Intendentes de toda la costa argentina, hasta que ya se liberó y estamos aptos para trabajar”.

Para ello, los vendedores deberán tramitar la renovación de sus permisos, siendo una condición excluyente el hecho de residir en el partido de La Costa, ya que Díaz señaló que “nosotros queremos que el vendedor sea de acá, y es lo que la Municipalidad también nos requiere”. Las inscripciones para la renovación se llevarán a cabo a partir del viernes 27 a las 18 horas, en la sede de la Asociación que los agrupa, cita en Av. Mitre esquina Belgrano, de la localidad de San Bernardo.



Con respecto a la documentación que los interesados deben presentar, Díaz puntualizó: “Fotocopia de DNI, una foto 4×4, una factura de algún servicio que constate que el vendedor es del partido de La Costa, un número de teléfono, el rubro, el sector y demás, todo en un folio, van y lo entregan así no hacemos amontonamiento de gente”. Al mismo tiempo, indicó que el tiempo máximo para la entrega de la documentación se ha fijado para mediados de noviembre, ya que recordó que el 1° de diciembre se inicia la temporada.



Cabe destacar que durante esos días la institución estará atendiendo los días martes y jueves a partir de las 18 horas, y quienes lo requieran pueden comunicarse al teléfono (02257) 548-414 para realizar consultas. En este contexto, Díaz resaltó: “A cada vendedor que le tomemos la documentación para renovación le vamos a dejar bien en claro que tienen que tener la precaución que nos requiere la Municipalidad”.



En cuanto a los protocolos que deberán cumplir los vendedores ambulantes de playa, el Presidente de la entidad comentó: “El protocolo consta del uso de mascarillas, barbijos, alcohol en gel, guantes y el cuidado que cada uno tenemos que tener. Tenemos que ser responsables, debemos cuidarnos y cuidar al prójimo y cuidar el partido de La Costa, porque para nosotros esto es una fuente de trabajo que tenemos que cuidar”.



Por último y en esta misma línea, Díaz agregó: “De parte de la Municipalidad se van a ir agregando los requisitos que sean necesarios para que podamos trabajar con el cuidado de la salud de nosotros, de la gente que viene y poder cuidar esto y que no nos cierren porque tengamos un desenlace fatal que el 15 de enero, que Dios no lo permita”.